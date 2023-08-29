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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الموقع متاح | اطلع على نتيجة تقليل الاغتراب 2023 الآن .. عبر هذا الرابط

نتيجة تقليل الاغتراب
نتيجة تقليل الاغتراب 2023

يترقب طلاب المرحلتين الأولى والثانية من إعلان عبر موقع تنسيق الجامعات 2023 نتيجة تقليل الاغتراب 2023.

 

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023 

ويتم التسجيل بتقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الأولى 2023 والمرحلة الثانية، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg ويمكن الاطلاع على نتيجة المرحلة التي ستظهر عبر الرابط نفسه.

 

نتيجة تقليل الاغتراب 2023

تقليل الاغتراب 2023 

ويمكن للطالب الاطلاع على نتيجة تقليل الاغتراب 2023 بـ تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ المرحلة الأولى والثانية عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة ويكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة. 

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الإطلاع على نتيجة تقليل الاغتراب 2023

 

  • يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة تقليل الاغتراب 2023 www.tansik.egypt.gov.eg
  • القيام باختيار الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2023.
  •  إدخال رقم الجلوس والرقم السري للطالب.
  • انقر على استعلام.
  •  ستظهر لك نتيجة تقليل الاغتراب 2023 عند ظهورها. 

 

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نتيجة تقليل الاغتراب 2023

قواعد تقليل الاغتراب 2023

  • التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
  • التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
  • الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
  • التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.
  • لا توجد تحويلات ورقية.
  • التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
  • استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).
  • تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة. 
  •  التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.
  • يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .

 

نتيجة تقليل الاغتراب 2023

 

واكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي المصدر لـ"صدى البلد" أنه ستعلن نتيجة تقليل الاغتراب في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثي.

 

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