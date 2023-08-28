التعليم العالي تطلق استراتيجية السياحة بمصر .. وتؤكد : إطلاق فيزا للوافدين.. وخدمات مميزة من جميع لجهات

وزارة النقل: السياحة احد اولوياتنا أثناء التخطيط للطرق

النقل: 50% خصم للطلاب على للطلاب الوافدين بوسائل النقل والمواصلات

السياحة والآثار: تخفيض 50% للطالب الوافد على دخول المناطق الأثرية

وزير التعليم العالي : إتاحة 25% تخفيض على تذاكر الطيران للطالب الوافد واسرته

الخارجية: تكليف سفراء مصر بالخارج للترويج للمبادرة المصرية للسياحة التعليمية

التعليم العالي : إطلاق الفيزا التعليمية للوافدين تجعل الطالب كأنه في بلده

بمنح كاملة وجزئية.. التعليم العالي تعلن فتح أكاديمية الفنون المصرية للطلاب الوافدين

التعليم العالي : المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية تعتبر الطالب الوافد سفير لدوله لدينا

التعليم العالي: نتوقع زيادة السياحة التعليمية الفترة المقبلة وأسعار الخدمة التعليمية ف مصر تنافسية

انطلقت منذ قليل فعاليات إطلاق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي استراتيجية السياحة التعليمية في مصر، بحضور عدد من الوزراء حيث يقوم بتقديم مؤتمر الانطلاق الفنان إياد نصار .

وتعقد اليوم فعاليات إطلاق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور وزراء التعليم العالي والسياحة والآثار والنقل والطيران المدني استراتيجية السياحة التعليمية في مصر، ومبادرة المنح الدولية المصرية Egy Aid، وتطوير منظومة الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية



وذلك بمشاركة لفيف من السفراء والمستشارين الثقافيين بالدول العربية والإفريقية والآسيوية وقيادات التعليم العالي والجامعات المصرية.

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أن وزارة الطيران، قد أعلنت عن وجود تخفيض 25% للطالب الوافد وأسرته على تذاكر الطيران ، يمكن أن يحصل عليها الطالب بموجب الكارت الخاص بالطالب.

وأضاف عاشور أنه يوجد أيضا خدمات أخرى من الوزارات يتم تقديمها للطلاب الوافدين مثل خدمات وزارة النقل والسياحة والآثار.

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه في إطار اطلاق المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، أنه يتم اليوم إيضا اطلاق التأشيرة التعليمية وهى " فيزا التعليمية " ، مؤكدا على تعاون الخارجية وجميع الجهات والمؤسسات بالدولة موجها لهم الشكر علل هذه الجهود

وأضاف عاشور أنه بموجب حصول الطالب على هذه الفيزا يعد الطالب كأنه فى بلده ومن ثم يحصل على جميع الحقوق خلال مدة دراسته .

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تم فتح أكاديمية الفنون المصرية والتي تتبع وزارة الثقافة لجميع الطلاب الوافدين للدراسة بها ، وذلك بمنح كاملة وجزئية، بالإضافة إلي القيام بتقديم العديد من التخفيضات بها.

وأضاف عاشور خلال حفل إطلاق مبادرة المنح الدولية المصرية Egy Aid، وتطوير منظومة الطلاب الوافدين، أنه من بين هذه التخفيضات 50 % تخفيضا على الحفلات والتذاكر التي تتبع وزارة الثقافة، بالإضافة إلي 50 % تخفيضا على دور الثقافة ولكل مراكز الإبداع.

وقال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية تمتلك 7 مبادئ هامة منها أن الطالب المتواجد سفير لمصر ولدولته كما أن الطالب الوافد مبتكر فى العملية التعليمية ومتكامل فى العملية التعليمية.

وأضاف عاشور أنه يعد الطالب الوافد فى بلده الثانى سواء فى البيئة التعليمية سواء على مستوى الجامعة او المستقبل.

وتابع: نعمل على تجهيز الطلاب وتأهيلهم والطالب الوافد يعتبر مثال مشرف لبلده وفى الوقت ذاته هو حامل رسالة مصر لدولته ، لذا فالدولة تسعى لجعل الطالب الوافد مبتكر من خلال مراكز الابتكار والابداع"

بينما أكد الدكتور محمد سمير حمزة رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث، إنه في إطار الاهتمام الكبير من قبل الدولة المصرية بالتعليم العالي والبحث العلمي ، والقيام باستحداث روافد وجامعات جديدة مثل الجامعات الأهلية والخاصة، لذا كان لابد من وجود تطور في قطاع الطلاب الوافدين، وبالتالي سيكون هناك زيادة السياحة التعليمية في ظل هذا للتطور خلال الفترة المقبلة.

وأضاف حمزة خلال إطلاق المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، أن السياحة التعليمية هدفها في الأساس وجود تعليم للطلاب الوافدين، بالإضافة إلى الاستفادة من الحياة في مصر سواء في المعيشة أو السياحة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك العديد من المميزات التنافسية التي تدفعها لزيادة السياحة التعليمية داخلها، موضحا أن مصر تتميز بوجود السياحة التنافسية عن الدول الأخرى، فضلًا عن أن الأسعار في مصر تنافسية، وذلك مقارنة بالدول الأخرى في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

كما قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تقدم بعض المميزات للطلاب الوافدين، من أجل دعم السياحة التعليمية ومن بينها تقديم منح للطلاب بموجب كارت الاشتراك بناء على التأشيرة التعليمية من التعليم العالى.



وأضاف كامل الوزير أن التأشيرة التعليمية تفيد بأن الطالب الوافد هو دارس فى الجامعات المصرية، وبالتالي يمكنه الحصول على تخفيض 50% فى كل وسائل المواصلات التي تتبع الوزارة وهيئة السكك الحديدية وهيئة المترو.

وكشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن السياحة التعليمية وأي نوع من أنواع السياحة، يتم ومنها التعليمية لا يمكن أن تتم بدون وسيلة نقل جيدة.

واضاف كامل الوزير ، أن النقل تضع السياحة على رأس أولوياته أثناء التخطيط للطرق، حيث يتم ربط المناطق السياحية ببعضها البعض، ومن ثم يتم العمل بالخط الثالث من القطار الكهربائي الجديد يربط الغردقة بالأقصر.

أكد السفير عمر سليم مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، على وجود تكليف لجميع سفراء مصر في دول العالم بالقيام بالترويج للمبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية.

وأضاف سليم أن المبادرة ستتيح فرص متميزة للجميع، مشيرا إلى أن إطلاق تأشيرة مستقلة للطلاب هو أمر جيد ومطلوب، كما أنه سيتم التنسيق الفترة المقبلة لتطوير منظومة الوافدين في مصر.

بينما قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، إنه سيتم عمل تخفيض 50 % وذلك لجميع الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية، على دخول المناطق الأثرية.

واشارت إلى أنه قد تم اعتماد دعم وزارة السياحة والآثار لدخول الطلاب الوافدين إلى المناطق السياحية بنفس قيمة دخول الطلاب المصريين.

وأضافت شلبي أن المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية هي ضمن خطة الدولة في الوصول إلى 30 مليون سائح في 2030.