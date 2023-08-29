الموقع متاح الآن.. اطلع على رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الجامعات 2023

انتهى طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التسجيل عبر موقع تنسيق الجامعات 2023 بمرحلة تقليل الاغتراب

نتيجة تقليل الاغتراب 2023

ويتم التسجيل بتقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الأولى 2023 والمرحلة الثانية، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg ويمكن الاطلاع على نتيجة المرحلة التي ستظهر عبر الرابط نفسه.

تقليل الاغتراب 2023

ويمكن للطالب التقدم والتسجيل بتقليل الاغتراب بـ تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ المرحلة الأولى والثانية عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة أو عن طريق أجهزة الحاسب الي المتواجدة داخل معامل التنسيق بالجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

قواعد تقليل الاغتراب ٢٠٢٣