تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. نكشف تقاصيل الدراسة بكلية الخدمة الاجتماعية.. وحلوان توضح مجالات عمل الخريجين

تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ :

نكشف تقاصيل الدراسة بكلية الخدمة الاجتماعية:

جامعة حلوان: خريجي الخدمة الاحتماعية يعملون بالعديد من المجالات

خدمة اجتماعية حلوان تكشف انظمة الدراسة و المقررات للطلاب

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء تقليل الاغتراب ٢٠٢٣للمراحل الأولى والثانية ٢٠٢٣ بـتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ .

وينطلق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، بعد مرور 72 ساعة من إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى و الثانية من تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ .

ويبحث العديد من طلاب الثانوية الثانوية العامة بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ عن كلية الخدمة الاجتماعية و مميزاتها و مجالات العمل الخاصة بها رغبة ف التقدم اليها .



و تعد كلية الخدمة الاجتماعية هي كلية مختصة بإعداد وتأهيل وتخريج أخصائي اجتماعي مزود بالمعارف والمهارات العلمية لممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية.



وكشف الدكتور زغلول عباس حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان لطلاب تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ الراغبين بالتقدم للكلية ان كلية الخدمة الاجتماعية بها العديد من الاقسام الدراسية بمرحلة البكاليريوس و هي قسم خدمة الفرد، وقسم خدمة الجماعة، وقسم تنظيم المجتمع، وقسم التخطيط الاجتماعي، وقسم مجالات الخدمة الاجتماعية.

واضاف انه تبلغ مدة الدراسة في الكلية 4 سنوات دراسية، ويمثل التدريب الميداني أحد المقررات الدراسية ولا تضاف درجته للمجموع الكلى ويعتبر مقرر مستمر طوال العام ويركز التدريب الميداني على تنمية مهارات الطالب مثل إجراء المقابلات والقيام بالبحث الاجتماعي خارج المؤسسات أو داخلها ويعتبر التدريب الميداني مادة رسوب ونجاح ولا تضاف للمجموع.

ويبقى الطالب لإعادة الفرقة الدراسية إذا رسب في التدريب الميداني على أن يتم تدريبه في العام الذي يليه ويحتفظ بتقديراته في المقررات التي نجح فيها.

وأما عن تخصصات كلية خدمة اجتماعية فهي تنقسم إلى البرامج التالية في مرحلة البكالوريوس، والتي يتواجد بعضها في جامعات والبعض الآخر بجامعات مغايرة، فهي:

قسم اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ الأفراد والأﺳﺮ

قسم العمل مع الجماعات

ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻗﺴﻢ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

قسم طرق الخدمة الاجتماعية

قسم التنمية والتخطيط

قسم العلوم الاجتماعية



وتابع ان كليات الخدمة الاجتماعية بالجامعات الحكومية تمنح عدة شهادات من خلال برامج أكاديمية هي برنامج البكالوريوس، وبرامج الدراسات العليا، وبرنامج الدبلومات، ودبلوم في مجال رعاية الشباب، ودبلوم في المجال التعليمي.

وبالنسبة لمجالات عمل خريجي الخدمة الاجتماعية فتعد ميزة الخدمة الاجتماعية إنها تدخل في العديد من الشركات و المؤسسات مثل “المدارس -والمستشفيات- والجامعات رعاية الشباب الجامعي-ومؤسسات التأهيل للمعاقين – مؤسسات مكفوفين وصم وزوي احتياجات ودار الأيتام – الشئون الاجتماعية والتضامن – دار المسنين ومراكز رعاية الامومه والطفولة – مراكز الدفاع عن المرأة ومكافحة المخدرات مراكز أطفال الشوارع – محكمة الاسرة.

وتوجد كلية خدمة اجتماعية وأقسامها في الكثير من الجامعات الحكومية، مثل جامعة الإسكندرية، حلوان، بنها، أسوان، أسيوط، وغيرها من الجامعات التي تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية.



أما المواد التي تدرس في كلية خدمة اجتماعية جميع الفرق الدراسية بكل الجامعات فهي:

مواد قسم طرق الخدمة الاجتماعية: المدخل في الخدمة الاجتماعية- مدخل في خدمة الفرد- عمليات تنظيم المجتمع المدخل في خدمة الجماعة- المدخل في تنظيم المجتمع- عمليات خدمة الفرد- عمليات خدمة الجماعة- اتجاهات معاصرة في خدمة الفرد- اتجاهات معاصرة في خدمة الجماعة- اتجاهات معاصرة في تنظيم المجتمع- نصوص أجنبية في الخدمة الاجتماعية- حلقة البحث- التدريب الميدان.

مواد قسم مجالات الخدمة الاجتماعية: مدخل في الرعاية الاجتماعية- الخدمة الاجتماعية في مجال المسنين- الخدمة الاجتماعية في مجال الفئات الخاصة- الخدمة الاجتماعية في مجال البيئة- الخدمة الاجتماعية في مجال الأسرة والطفولة- الخدمة الاجتماعية في المجال العمالي- تشريعات اجتماعية- حلقة البحث- التدريب الميداني. الخدمة الاجتماعية في المجال التعليمي ورعاية الشباب- الخدمة الاجتماعية في مجال الدفاع الاجتماعي الخدمة الاجتماعية في المجال الطبي والتأهيل.

مواد قسم التنمية والتخطيط: مدخل في تنمية المجتمع- السكان والتنمية- مشكلات مجتمعية- الاتصال في الخدمة الاجتماعية – البحث في الخدمة الاجتماعية – سياسات الرعاية الاجتماعية – تنظيمات الإدارة المحلية – إدارة مؤسسات اجتماعية – تقويم مشروعات التنمية – نصوص أجنبية في مجال التنمية والتخطيط – مدخل تخطيط التنمية – حلقة بحث – تدريب ميداني .

مواد قسم العلوم الاجتماعية: علم الاجتماع العام– شريعة إسلامية – الإحصاء الاجتماعي – الأنثروبولوجيا الاجتماعية- علم الصحة العامة – علم اجتماع سياسي- علم الاقتصاد العام – علم الاجتماع الريفي والحضري – علم النفس العام – علم النفس الاجتماعي – الحاسب الآلي- تنمية اقتصادية -علاقات عامة.

أما عن الدراسات العليا في الخدمة الاجتماعية:

تكون من خلال الحصول تقدير جيد او جيد جدا ويحصل الطالب دبلومه عام واحده ويكون تحت مسمي دبلومه خدمه اجتماعيه في اي مجال من المجالات حسب الرغبه اما اذا كان التقدير امتياز يستطيع التقديم بالماجستير دون دبلومة

والماجستير اقسام: (فرد – جماعه – تنظيم مجتمع – تخطيط).

ماجستير الخدمة الاجتماعية مقسم لثلاث ترمات بنظام ساعات معتمده:

الترم الاول لكل التخصصات والترم التاني التخصص والترم الثالت التدريب الميداني لابد النجاح في كل ترم حتي تستطيع اختيار التخصص ثم تبدء في رسالة الماجستير اقل مده سنه ثم المناقشه وتستطيع الالتحاق والحصول علي دكتوراه.

