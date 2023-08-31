عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وكيل الأزهر يتابع سير الدراسة برواق العلوم العربية والشرعية بالإسكندرية

مسابقة حفظ القرآن
مسابقة حفظ القرآن

تفقد د. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، سير اختبارات مسابقة حفظ القرآن الكريم برعاية الأزهر الشريف؛ حيث يؤدي ١٠١٧ متسابقا من محافظات الإسكندرية ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح، الاختبارات في يومها الثالث والأخير بمقر الاختبارات بسموحة بمحافظة الإسكندرية.

وكيل الأزهر يتابع سير الدراسة برواق العلوم العربية والشرعية بالإسكندرية

وعبر مكالمة هاتفية، نقل د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، تحيات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر للدارسين برواق العلوم الشرعية والعربية بمحافظة البحيرة، مؤكدا أن دراسة العلوم الشرعية والعربية على رأس أولويات اهتمامات مؤسسة الأزهر الشريف، والعمل على انتشار أروقة العلوم الشرعية والعربية في جميع ربوع مصر، بعد أن أُتيحت الفرصة للجميع للالتحاق بهذه الأروقة، وتذليل جميع الإجراءات لتسهيل الالتحاق بها سواء من الأطفال أم من الكبار، لتحقيق الفهم الصحيح لكتاب الله تعالى وسنة نبيه المصطفى ﷺ وتحصيل العلم الشرعي الوسطي بمصر والعالم العربي.

وعلى هامش متابعة الاختبارات، تفقد د. عودة، مدير عام الجامع الأزهر رواق العلوم الشرعية والعربية بفرع معهد دمنهور بمحافظة البحيرة، حيث التقى بالدارسين الذين أكدوا استعدادهم لمواصلة طلب العلم الشرعي، معبرين عن بالغ سعادتهم بإتاحة الفرصة لطلب العلم الوسطي من منبعه الأصيل.

كما التقى مدير الجامع الازهر، بأعضاء ومديري الإدارات الفرعية لرواق محافظة البحيرة، وذلك من خلال الاجتماع الذي عُقد لمناقشة سبل تطوير الرواق الأزهري، وتعزيز الإيجابيات، والحد من السلبيات التي رصدتها لجان المتابعة خلال الفترة المنقضية، من أجل النهوض بالعملية التعليمية بالرواق الأزهري، بجميع فروعه بالقاهرة والمحافظات.

وحث مدير عام الجامع الأزهر، خلال جولته التفقدية، مسئولي الرواق على بذل أقصى ما في وسعهم من أجل النهوض والارتقاء بالخدمة التعليمية التي يقدمها الرواق الأزهري للدارسين من أبناء محافظة البحيرة.

من جهته، قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري: إن جميع الباحثين والإداريين بالرواق الأزهري يبذلون قصارى جهدهم في تذليل العقبات، مؤكدا أن غرفة العمليات بالجامع الأزهر تتابع عن كثب الاجتماعات الدورية، وترصد كافة السلبيات في محاولة منها للتغلب على كافة المشكلات وحلها في الحال، لافتا إلى أن فضيلة الإمام الأكبر، وفضيلة وكيل الأزهر يتابعان باهتمام بالغ الدراسة في الأروقة الأزهرية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بالرواق الأزهري حرصًا من فضيلته على تلبية متطلبات الدارسين التي من شأنها تحقيق أقصى استفادة من دراستهم بالرواق، وباعتماد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

الأزهر الجامع الازهر حفظ القرآن الكريم رواق العلوم العربية الرواق الأزهري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية| التعليم : بعد شهر ومفيش تأجيل

وفاة شقيق الفنان عمرو عبد الجليل

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

بقيت بشحت .. نداء عاجل من برنسة عبد الغني لـ محمد رمضان

منتخب مصر في ورطة| رابطة الأندية تدعم الأهلي.. واتحاد الكرة يرفض الوصاية

مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر العمرة للموسم الحالي

أحمد مرتضى منصور لـ صدى البلد: لن أترشح لرئاسة الزمالك وسأخوض الانتخابات

موضوعات متعلقة

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يجتمع بالقيادات استعدادا للعام الدراسي الجديد

مرحلة لا تقبل الأخطاء.. الأزهر يشدد على مراجعة أوراق طلاب الثانوية مرارًا

مجلس جامعة الأزهر يهنئ علوم بنين القاهرة باعتماد برنامجي الجيولوجيا والجيوفيزياء

ملتقى المرأة بالأزهر: وسائل التواصل انفتح بها أبواب للخير والشر الفيصل فيها الدين

في جولة تفقدية.. مدير الجامع الأزهر يتابع اختبارات مسابقة حفظ القرآن بالإسكندرية

مجلس جامعة الأزهر يعلن جاهزية الكليات لامتحانات التصفية السبت

مرصد الأزهر يرحب بقرار رفع الأذان عبر مكبرات الصوت بمدينة "نيويورك"

مجلس جامعة الأزهر يصدق على افتتاح فصول جديدة وإضافتها في التنسيق

ترشيحاتنا

بن عزرا.. افتتاح أقدم المعابد اليهودية بعد ترميمه| تفاصيل

القبض على رئيس مجلس الشيوخ في الجابون وبحوزته حقيبة أموال | فيديو

عودة إمام عاشور وأكرم توفيق وكريم فؤاد إلي معسكر الأهلي في النمسا

بيب جوارديولا يفوز بجائزة أفضل مدرب في أوروبا

روسيا: مجموعة بريكس رسخت نفسها على المسرح العالمي كهيكل كبير ومستقل وموثوق

الكشف عن موعد تنصيب أوليجوي نجويما رئيسا للجابون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بربع مليون جنيه.. فستان درة حديث السوشيال ميديا

عادات يومية تصيبك بأمراض القلب وتسبب الموت المبكر

الكيلو يبدأ من 85| تخفيضات 25% على حلاوة المولد.. وهذه أماكن بيعها

أغربها نوع الحذاء.. كيف تتخلص من رائحة القدمين الكريهة؟

فيديو

5766 فرصة عمل في 12 محافظة ووظائف جديدة ببنك مصر.. قدم الآن

بعد استيلاء العسكريين على السلطة .. أين رئيس الجابون «علي بونجو»؟ |«فيديوجراف»

مقطع فيديو جرّبه الآن.. علاج النسيان في أقل من 10 دقائق بسهولة

إلهام شاهين : استفدت من وجودى فى لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ