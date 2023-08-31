رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يجتمع بالقيادات استعدادا للعام الدراسي الجديد

اجتمع اليومَ الخميس الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، برؤساء الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية، استعدادا للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

وتناول اجتماع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مع قيادات المناطق، التأكيد على التجهيز والاستعداد للعام الدراسي الجديد، واستعدادات المناطق، وآليات التعامل، وضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة، والحفاظ علي البنية التحتية للمعاهد.

كما كلّف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، قيادات قطاع المعاهد بالتوجه إلى جميع المناطق الأزهرية؛ لتقديم الدعم الكامل لرؤوساء الإدارات المركزية.

وناقش عبد الغني، مراعاة عدم زيادة كثافة المعاهد المدرجة بالجودة بالمرحلة الابتدائية، ومرحلة رياض الأطفال، هذا، وقد تلقى رئيس قطاع المعاهد مجموعةً من الاقتراحات من رؤساء الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية، وأكد أن كافة مقترحاتهم محلُ ترحيب واهتمام-.

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