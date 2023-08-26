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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. التسجيل عبر هذا الربط

تنسيق الدبلومات
تنسيق الدبلومات

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يتسابق على معرفته في الوقت الحالي جميع طلاب الدبلومات الفنية، ويتسأل الجميع عن مواعيد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وإتاحة الفرصة للطلاب لتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني.

اقترب موعد الإعلان عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023، لذلك يبحث الطلاب لمعرفة الكليات المتاحة لجميع التخصصات نظام 3 سنوات و5 سنوات والحد الأدني للكليات والمعاهد، ومعرفة مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ، بالإضافة إلى رابط موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية .

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الالكتروني .

يمكن الدخول على رابط تنسيق الدبلومات الفنية ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالتنسيق من خلال الرابط التالي: رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يستعرض موقع صدي البلد، الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الدبلومات الفنية، ومؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023، ويتوقع بشكل كبير أن تكون قريبة من تنسيق العام الماضي، هذا باعتبار أن هناك توافقًا كبيرًا في نسبة النجاح للسنة الماضية والحالية.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي أن الحدود الدنيا بتنسيق الدبلومات الفنية 2023، قد يشهد تشابها كبيرا مع العام الماضي ، وخاصة مع تقارب نسب النجاح مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف هناك عدد من الكليات التي يهتم طلاب تنسيق الدبلومات الفنية بالاطلاع على مؤشراتها، للتقديم لها، من بينها الهندسة التي قد يتخطى الحد الأدنى للالتحاق بها 97%، بينما التجارة قد تصل لـ85.5%.

مواعيد تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويبدأ مواعيد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بعد انتهاء تنسيق الجامعات 2023 للثانوية العامة، وعادة ما يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في شهر سبتمبر من كل عام بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية وإعلان النتيجة.

ينطلق تنسيق الدبلومات الفنية 2023، بعد انتهاء وزارة التعليم العالي من المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، وفقا لضوابط التنسيق التي تحددها وزارة التعليم العالي، حيث يتاح أمام طلاب الدبلومات الفنية العديد من المسارات التعليمية في التعليم العالي، ما بين معاهد وكليات بالجامعات التكنولوجية.

ويكون تنسيق طلاب الدبلومات الفنية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ويشار إلى أنه سيكون وفقًا للنسب المقررة والمقاعد المخصصة لهؤلاء الطلاب بالجامعات والمقدرة بنسبة 10% من إجمالي أعداد الطلاب.

كما أوضح مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي ان تنسيق الدبلومات الفنية سينطلق بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني واعتماد النتيجة، أي خلال اليومين المقبلين ستعلن الوزارة عن موعده بشكل رسمي.

ويبلغون 10 % من إجمالي أعداد الطلاب المقرر قبولهم بمختلف الكليات، حيث أن لكل طالب 75 رغبة يسجلها عبر موقع التنسيق الإلكتروني وقت انطلاق مرحلة تنسيقهم.

طلاب تنسيق الدبلومات الفنية  طلاب الدبلوم

يتضمن تنسيق الدبلومات الفنية الطلاب الحاصلين على دبلوم نظامي 3 و5 سنوات، دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام الثلاث سنوات ونظائرها) دبلوم المدارس الثانوية الفنية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق): وبدأ التنسيق العام الماضي من مجموع 60% فأكثر، وكذلك دبلوم المدارس الثانوية الفنية المُتقدمة نظام الخمس سنوات.

ويتضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 أيضًا طلاب دبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها، ويشمل:

تنسيق الدبلومات الفنية 2023دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية- الصناعية- السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية)، ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي: وبدأ التنسيق العام الماضي من مجموع 60% فأكثر.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة (تمريض) التابعة للجامعات: وبدأ التنسيق العام الماضي من مجموع 75% فأكثر

تنسيق الدبلومات الفنية 2023دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة (فنيات تمريض) التابعة لوزارة الصحة: وبدأ التنسيق العام الماضي من مجموع 75% فأكثر

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