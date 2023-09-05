رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني.. تسجيل الرغبات هنا

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني.. ينتظر عدد كبير من الطلاب بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 موعد تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد عبر رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني.





موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني

ومن المنتظر إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تفاصيل تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني، وموعد تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني خلال الأيام القليلة المقبلة؛ ليعاود موقع التنسيق فتح باب استقبال الرغبات بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني، وذلك بعدما أغلق الموقع تسجيل الرغبات مؤقتا في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لحين ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 والتي اعتمدت أمس.



رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني



رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني وموعد تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق



نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2023

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ، نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس للعام الدراسي ، 2022/ 2023

وأشارت إحصائيات نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الصادر منذ قليل ، أنه قد بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 119 ألف 348 طالب/طالبة، حضر منهم 119 ألف 271 طالب/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 106 ألف و194 طالب/طالبة.

وبلغت النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 التي اعتمدها وزير التربية والتعليم منذ قليل 89.04%.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء تلقى طلبات التظلمات من نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023، وذلك لمدة أسبوع .