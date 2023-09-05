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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تنفي تأجيل الدراسة في المدارس بسبب الانتخابات الرئاسية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يثار بشأن تأجيل الدراسة في المدارس بسبب الانتخابات الرئاسية.

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امتحانات واجتماعات ومدارس جديدة.. التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

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محافظ مطروح يستقبل وزير التربية والتعليم لافتتاح عدد من المدارس

وقال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد : إنه لا نية لاتخاذ قرار تأجيل الدراسة في المدارس.

وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم ، من الانسياق وراء شائعات تأجيل الدراسة في المدارس التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال شادي زلطة، إن موعد بدء الدراسة في المدارس كما هو بدون اي تأجيل او تغيير، موضحا أن موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية ، هو يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 ، مشيرةً إلى إنتهاء العام الدراسي يوم السبت 8 يونيو 2024، ليبلغ عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا  لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية ، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات.

جدير بالذكر انه وفقا للخريطة الزمنية ل العام الدراسي الجديد ، تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024  ، و بدء امتحان الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9  يناير 2024 .

ومن المقرر أن تكون مدة إجازة نصف العام أسبوعين ، تبدأ من السبت الموافق 27  يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024 ، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما. 

وفي العام الدراسي الجديد .. تبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024 ، و بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.

وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024 ، بينما تبدأ امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024 

وقد شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة أن يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.  

تأجيل الدراسة الدراسة المدارس التربية والتعليم التعليم

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