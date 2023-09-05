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فرصة مثالية لـ التصوير.. قمر التربيع الثاني والأخير يزين السماء الخميس

صدى البلد

تتزين سماء مصر يوم الخميس القادم بظهور قمر التربيع الثاني والأخير لشهر صفر، في ظاهرة فلكية ينتظرها هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه طبقا للحسابات الفلكية المعدة من قبل المعهد سنشهد قمر التربيع الثاني لشهر صفر حيث يعد هذا القمر هو التربيع الأخير لشهر صفر1445 يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر.

وسيصل القمر إلى لحظة التربيع الثاني والأخير له في تمام الساعة 12 و22 دقيقة مساء، وبذلك سيكون أكمل ثلاث أرباع مداره حول الأرض هذا الشهر.

القمر يلتقي الأخوات السبع الليلة في سماء مصر

التربيع الأخير للقمر 

فترة التربيع الأخير تعني ظهور نصف القمر مضاء ونصفه الأخر مظلم الوقت المثال لرصد تضاريس سطحه بواسطة المنظار أو التلسكوب، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

وللقمر 3 أوجه يمر بها بعد ميلاد الهلال وهي "التربيع الأول وفيه تكون نسبة الجزء المضاء من القمر 50%، وهو ما يعني وصول الشهر الهجري لنهاية أسبوعه الأول، ثم يكتمل القمر بدرا في منتصف الشهر الهجري، والتربيع الأخير وفيه يتناقص البدر تدريجيا ليشغل الجزء المضاء منه نصفه فقط.

وعلى جانب آخر يقترب القمر الليلة من الحشد النجمي الأخوات السبع في برج الثور، المعروفة أيضًا باسم مجموعة Pleiades (الثريا)، في مشهد سماوي آسر لمراقبي النجوم يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، لمشاهدة احتضان القمر للأخوات السبع ورصد المشهد وتصويره؛ إذا سمحت لهم الفرصة.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، رئيس قسم الفلك السابق، إن مراقبو السماء وهواة الفلك في انتظار الليلة متعة لقاء آسر بين القمر والأخوات السبع في سماء مصر، مع قرب منتصف الليل.

واوضح تادرس أننا اذا نظرنا باتجاة الشرق الليلة بحلول الـ 11:00 مساء تقريبا سوف نشاهد القمر وبجواره الأخوات السبع حيث يقترن القمر مع الحشد النجمي Pleiades (الثريا) أو الأخوات السبع في برج الثور في مشهد فلكي رائع، ويظلا بالسماء إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

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