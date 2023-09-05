تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. مفأجاة في مؤشرات القبول

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يتسابق على معرفته في الوقت الحالي جميع طلاب الدبلومات الفنية، ويتسأل الجميع عن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وإتاحة الفرصة للطلاب لتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني.

كما يبحث طلاب تنسيق الدبلومات الفنية ويتسأل عن كيفية كتابة الرغبات سواء لطلاب المدارس الثانوية الفنية الصناعية والتجارية والزراعية نظام 3 و5 سنوات، أو لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.

كما يبحث طلاب تنسيق الدبلومات الفنية لمعرفة الكليات المتاحة لجميع التخصصات نظام 3 سنوات و5 سنوات والحد الأدني للكليات والمعاهد، ومعرفة مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ، بالإضافة إلى رابط موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية .

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الالكتروني .

يمكن الدخول على رابط تنسيق الدبلومات الفنية ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالتنسيق من خلال الرابط التالي: رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

ويكون تنسيق طلاب الدبلومات الفنية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ويشار إلى أنه سيكون وفقًا للنسب المقررة والمقاعد المخصصة لهؤلاء الطلاب بالجامعات والمقدرة بنسبة 10% من إجمالي أعداد الطلاب.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يستعرض موقع صدي البلد، الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الدبلومات الفنية، ومؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023، ويتوقع بشكل كبير أن تكون قريبة من تنسيق العام الماضي، هذا باعتبار أن هناك توافقًا كبيرًا في نسبة النجاح للسنة الماضية والحالية.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي أن الحدود الدنيا بتنسيق الدبلومات الفنية 2023، قد يشهد تشابها كبيرا مع العام الماضي ، وخاصة مع تقارب نسب النجاح مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف هناك عدد من الكليات التي يهتم طلاب تنسيق الدبلومات الفنية بالاطلاع على مؤشراتها، للتقديم لها، من بينها الهندسة التي قد يتخطى الحد الأدنى للالتحاق بها 97%، بينما التجارة قد تصل لـ85.5%.

تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023

يبحث العديد من الطلاب عن تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023، وهو ما يختلف لطلاب الدبلوم الصناعي 3 سنوات، عن طلاب الدبلوم الصناعي 5 سنوات، مع العلم أن نسبة نجاح الدبلومات الفنية الصناعية نظام 3 سنوات بلغت هذا العام 71.50% بزيادة مقدارها 6.13% عن العام الماضي، بينما بلغت نسبة نجاح طلاب الدبلوم الصناعي نظام 5 سنوات 79.06% لهذا العام بانخفاض مقداره 5.23% عن العام الماضي، ونرصد لكم درجات تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023 وفقا للعام الماضي كالتالي:

كيفية تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية

بعد الدخول على رابط تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023، لابد أن يراعي الطالب قواعد كتابة الرغبات حتى لا تكون مستنفدة، وهو ما أوضحته وزارة التعليم العالي، بالنسبة لطلاب المدارس الفنية نظام 3 أو 5 سنوات عليهم كتابة الرغبات في الكليات والمعاهد الأقرب لإدارتهم التعليمية لأنها أكثر دقة في التعبير عن موقع سكن الطالب.

ولطلاب دبلومات المعاهد الفنية المصرية نظام الثانوية + سنتان، عليهم كتابة رغبات الدبلومات الفنية بتحديد المنطقة الجغرافية (أ) طبقا لما تم تدوينه باستمارة أداء الامتحان وكما وردت بالأسطوانة المدمجة الواردة من الكنترولات المختلفة، وبعد الاختيار من كليات ومعاهد المنطقة أ، يختار الطالب من المنطقة ب، ثم يختار من المنطقة ج.

تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2022 نظام 5 سنوات

هندسة بترول وتعدين السويس 99.61

كلية الهندسة جامعة دمنهور 99.56

هندسة طنطا 99.22

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 99.17

هندسة كفر الشيخ 99.17

هندسة الإسكندرية 98.78

هندسة المنوفية بشبين الكوم 98.67

هندسة القاهرة 98.61

هندسة المنصورة 98.61

هندسة بنها 98.50

هندسة الطاقة أسوان 98.44

هندسة جنوب الوادي 98.44

هندسة الزقازيق 98.44

هندسة بنها بشبرا 98.44

هندسة حلوان 98.44

هندسة حلوان بالمطرية 98.33

هندسة بني سويف 98.33

هندسة الفيوم 98.28

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 98.28

هندسة المنيا 98.28

هندسة أسوان 98.22

هندسة دمياط 98.22

هندسة عين شمس 98.22

هندسة أسيوط 98.17

هندسة بور سعيد 98.17

هندسة السويس98.17

هندسة سوهاج 98.11

تربية حلوان 97.89

تربية السويس 97.78

تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2022 نظام 3 سنوات