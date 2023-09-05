عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة سوهاج: تنفيذ 91% من مبنى كلية طب الأسنان بالمقر الجديد

صدى البلد

قال رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، إنه تم الإنتهاء من تنفيذ 91 % من مبنى كلية طب الأسنان الجاري إقامته بمقر الجامعة الجديد بالكوامل بتكلفة إجمالية تبلغ 193 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه في شهر مارس القادم.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم للإنشاءات التعليمية الجديدة بالحرم الجامعي الجديد، حيث تفقد مبنى كلية طب الأسنان للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية بالمشروع، يرافقه الدكتور عبد الناصر ياسين والدكتور خالد عمران نائبى رئيس الجامعة، والمهندس حسين محمدين مدير عام الإدارة الهندسية بالجامعة، والمهندس عادل محمود مدير المشروعات بالإدارة.

وأكد النعماني أن كلية طب الأسنان ستكون إضافة جديدة ومتميزة لكليات الجامعة، ومجهزة طبقاً لمعايير الجودة لتأهيل الطلاب في مجالات التخصص بطب الأسنان، والمساهمة في تطوير مستوى الخدمة الطبية، وتوفير التخصصات العلاجية المطلوبة من خلال أقسام الكلية المختلفة، لافتاً إلى أن مباني الكليات بالجامعة الجديدة يتم تجهيزهما على أحدث الطرز المعمارية الحديثة من حيث التأسيس والبنية التحتية التكنولوجية. 

وأشار رئيس الجامعة إلى أن مبنى الكلية يقام على مساحة 6 آلاف متر مربع، ويتكون من بدروم وأرضي و4 طوابق ويضم 3 مدرجات سعة كل مدرج 500 طالب وطالبة، إلى جانب 8 عيادات وفصول دراسية وقاعات متعددة الأغراض وغرف إدارية وخدمات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كولر يتلقى صدمة جديدة.. نجم الأهلي يغيب عن الفريق لمدة 6 اسابيع

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

انخفاض كبير بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

الأهلي يتجنب مانشستر سيتي.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

ضربتين في الراس توجع.. شوبير يحذر من رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

ماكينة أهداف.. الأهلي يوجه أنظاره نحو قناص سنغالي

مروة صبري لـ أسما منير: ليه رايحة مهرجان الدراما انتي مش فنانة

ترشيحاتنا

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. نكشف مؤشرات الدبلوم الصناعي 3 سنوات

سامح شكري: تربطنا باليابان علاقات راسخة ورؤى مشتركة لتجاوز التحديات

أبو الغيط: التبادل التجاري بين الدول العربية واليابان بلغ 114 مليار دولار

أبو الغيط: فلسطين في مقدمة قضايا أمتنا العربية .. فيديو

متحدث الكنيسة الأرثوذكسية: الزيادة السكانية تأكل كل ‏شيء

بيان عاجل من وزير الخارجية الأمريكي بشأن الاعتداءات بالضفة الغربية في فلسطين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اوعى تطنشه.. مضاعفات خطيرة لانخفاض الضغط

وداعا للنحافة.. أطعمة تزيد الوزن في أسبوع واحد

برشاقة لافتة... ياسمين الخطيب تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

التقاطها بعفوية.. سجن شاب بسبب صورة سيلفي دمرت مستقبله

فيديو

أزمة عالمية بسبب الأرز | ماذا سيحدث في أسعاره ؟!

يمشي وسط الناس.. ظهور صادم لكائن فضائي في بوليفيا

استمرت 6 أشهر .. عودة أطول رحلة فضاء في تاريخ العرب..فيديو جراف

فيديوهات مخلة مع أطفال وسيدات متزوجة.. تفاصيل سقوط صيدلي مدينة نصر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ