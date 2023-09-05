رئيس جامعة سوهاج: تنفيذ 91% من مبنى كلية طب الأسنان بالمقر الجديد

قال رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، إنه تم الإنتهاء من تنفيذ 91 % من مبنى كلية طب الأسنان الجاري إقامته بمقر الجامعة الجديد بالكوامل بتكلفة إجمالية تبلغ 193 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه في شهر مارس القادم.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم للإنشاءات التعليمية الجديدة بالحرم الجامعي الجديد، حيث تفقد مبنى كلية طب الأسنان للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية بالمشروع، يرافقه الدكتور عبد الناصر ياسين والدكتور خالد عمران نائبى رئيس الجامعة، والمهندس حسين محمدين مدير عام الإدارة الهندسية بالجامعة، والمهندس عادل محمود مدير المشروعات بالإدارة.

وأكد النعماني أن كلية طب الأسنان ستكون إضافة جديدة ومتميزة لكليات الجامعة، ومجهزة طبقاً لمعايير الجودة لتأهيل الطلاب في مجالات التخصص بطب الأسنان، والمساهمة في تطوير مستوى الخدمة الطبية، وتوفير التخصصات العلاجية المطلوبة من خلال أقسام الكلية المختلفة، لافتاً إلى أن مباني الكليات بالجامعة الجديدة يتم تجهيزهما على أحدث الطرز المعمارية الحديثة من حيث التأسيس والبنية التحتية التكنولوجية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن مبنى الكلية يقام على مساحة 6 آلاف متر مربع، ويتكون من بدروم وأرضي و4 طوابق ويضم 3 مدرجات سعة كل مدرج 500 طالب وطالبة، إلى جانب 8 عيادات وفصول دراسية وقاعات متعددة الأغراض وغرف إدارية وخدمات.