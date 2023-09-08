أخبار التعليم.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات.. قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس 2024 واستعدادات بدء الدراسة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

معهد القادة يختتم فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد الكوادر الشبابية لطلاب أسرة من أجل مصر

صرح الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للانشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، على أهمية التدريب ودوره فى تنمية قدرات الطلاب في تخطيط وتنظيم الفعاليات بشكل فعال، مما يعزز من مهاراتهم القيادية والتنظيمية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذا التدريب أن يساهم في بناء الثقة بالنفس لديهم وزيادة وعيهم بأهمية التفاعل الاجتماعي والتعاون مع الآخرين.

جامعة الطفل في ضيافة كلية التمريض بـ عين شمس

استقبلت كلية التمريض بجامعة عين شمس 70 طالبًا من طلاب جامعة الطفل برئاسة الدكتورة سحر موسي عميدة الكلية ومنسق برنامج جامعة الطفل بالكلية ، وذلك في إطار الأنشطة التي تقوم بها جامعة الطفل بالجامعة لزيادة تنمية قدرات الأطفال والاكتشاف المبكر لمهاراتهم في مختلف المجالات.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. أصبح رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم وأدبي محور اهتمام الطلاب وأولياء أمورهم، خصوصًا بعدما أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، بنسبة نجاح 89.04%، كما يبحث طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة عن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 في الوقت الراهن وعن الأماكن الشاغرة في الكليات، وعن موعد فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة مرة أخرى أمام الطلاب.

التعليم في أسبوع.. قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس 2024 واستعدادات بدء الدراسة

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (السبت ٢سبتمبر – الخميس ٧ سبتمبر) وقد تضمن هذا التقرير ما يلي:

جامعة إيست لندن تمنح الدكتوراه الفخرية لوزير التعليم العالي تقديرا لتاريخه العلمي

منحت كلية الهندسة المعمارية والحوسبة والهندسة بجامعة إيست لندن البريطانية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أمس الخميس درجة الدكتوراه الفخرية فى الهندسة المعمارية تقديرًا لتاريخه العلمى، وذلك بالتزامن مع احتفال الجامعة بالعيد الـ125 لتأسيسها، خلال الاحتفال الذى أقيم بحرم دوكلاند الجامعى بلندن.

بدء الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة القاهرة 16 سبتمبر

أعلنت جامعة القاهرة، الجدول الزمني لإجراء الكشف الطبي على طلابها الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2024/2023، تحت رعاية د. محمد الخشت رئيس الجامعة، وسوف يتم إجراء الكشف الطبي لهم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، وتقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات منعًا للتكدس ووفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة حرصًا علي سلامة الطلاب، حيث من المقرر أن يبدأ الكشف الطبي يوم 16 سبتمبر للطلاب الجدد على أن ينتهي يوم 12 أكتوبر.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني.. الكليات والمعاهد المتاحة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء اعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لنتيجة الطلاب الناجحين في الثانوية العامة (الدور الثاني) لهذا العام 2023، فقد تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت: tansik.digital.gov.eg للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة لتسجيل رغباتهم لمدة ثلاثة أيام، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 9/9/2023 حتى يوم الإثنين الموافق 11/9/2023.