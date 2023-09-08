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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الطفل في ضيافة كلية التمريض بـ عين شمس

جامعة الطفل في ضيافة
جامعة الطفل في ضيافة كلية التمريض بجامعة عين شمس

استقبلت كلية التمريض بجامعة عين شمس 70 طالبًا من طلاب جامعة الطفل برئاسة الدكتورة  سحر موسي عميدة الكلية ومنسق برنامج جامعة الطفل بالكلية ، وذلك في إطار الأنشطة التي تقوم بها جامعة الطفل بالجامعة لزيادة تنمية قدرات الأطفال والاكتشاف المبكر لمهاراتهم في مختلف المجالات.

وذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس،الدكتورة  شهيره سمير زكي المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدوليه والتعاون الأكاديمي وحضور واشراف الدكتورة  نهى الرافعي نائب مدير إدارة المنح والمشروعات ومنسق جامعة الطفل بالجامعة .

 

خلال الزيارة رحبت الدكتورة سحر موسى و أ.د. هيام رفعت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأعضاء هيئة التدريس بالأطفال، وقاموا بتقديم محاضرة تعريفية عن الكلية وأخرى عن الإجراءات الاحترازية و الإسعافات الأولية للإصابات المختلفة وأهميتها للطلاب، ودور المسعف في كيفية نقل المصاب لأقرب مستشفى أو وحدة مجهزة، وأيضًا طريقة التعامل مع حالات النزيف والكسور والتنفس الصناعي، وكيفية مواجهة الحالات الحرجة، وقد طبق الأطفال هذا عمليًا على المجسمات والعرائس التعليمية بمعامل الكلية من خلال أ. د. هالة محمد مدير المعهد الفنى ،و أ.د. فريال فؤاد أستاذ بقسم تمريض صحة المجتمع.

وحرصاً علي سلامة الاطفال ومتابعة تنفيذ البرنامج وتيسير إي صعوبات تواجه منسقي الكلية، قام فريق ادارة المنح والمشروعات باستقبال الاطفال صباحا في مدرج كلية العلوم وهي نقطة الالتقاء الدائمة ثم اصطحابهم لكلية التمريض بواسطة اتوبيسات جامعة عين شمس وبعد انتهاء اليوم الدراسي تم رجوعهم الي مقر الالتقاء بكلية العلوم لاستلام اولياء الامور ابنائهم في أمان وسلام.

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