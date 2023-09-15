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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. إعصار دانيال يجمع المسلمين في صلاة الغائب وشروط استجابة الدعاء بسرعة وصفاته

صلاة الغائب
صلاة الغائب

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

 

شروط استجابة الدعاء بسرعة.. كلمات لا ترد ولا تمنع
 

دعاء آخر جمعة من شهر صفر للرزق والزواج وقضاء الديون
 

قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. سنة تعصمك من الدجال وتمنحك النور
 

بث مباشر.. مساجد مصر تؤدي صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب
 

حكم الشك بعدد ركعات الصلاة.. آراء الفقهاء في المسألة
 

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة.. تضمن لك الشفاعة
 

صلاة الغائب.. خطيب مسجد بالبحيرة: حياة النبي احتوت على كل مكارم الأخلاق
 

أفضل المكاسب.. خطيب المسجد الحرام يوصي بهذا العمل
 

الآلاف يؤدون صلاة الغائب بالجامع الأزهر على ضحايا إعصار دانيال في ليبيا
 

النشرة الدينية الفتاوى المهمة الأخبار الدينية صلاة الغائب إعصار دانيال في ليبيا الأزهر

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