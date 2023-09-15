الآلاف يؤدون صلاة الغائب بالجامع الأزهر على ضحايا إعصار دانيال في ليبيا

أدى الآف المصلون بالجامع الأزهر اليوم صلاة الغائب، ترحما على أرواح ضحايا زلزال المغرب واعصار دانيال ليبيا.

اعصار دانيال ليبيا

وأدى المصلون، صلاة الغائب بالجامع الأزهر، عقب صلاة الجمعة، متوجهين إلى المولى عز وجل بالدعاء والتضرع أن يرحم أشقائهم من ضحايا الزلزال واعصار دانيال ليبيا.

وتوجه المصلون بالدعاء إلى الله تعالى أن يقي العالم من شرور تلك الكوارث، حيث أم المصلين الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بحضور عدد من قيادات وعلماء الأزهر الشريف.

صلاة الغائب على ضحايا اعصار دانيال ليبيا

ضحايا اعصار دانيال ليبيا

كان الأزهر الشريف قد أعرب عن كامل تضامنه مع الشعبين المغربي والليبي، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي المغربية، والإعصار والفيضانات العنيفة التي أصابت شرق ليبيا، ما أودى بحياة الآلاف، فيما لا يزال الآخرين في عداد المفقودين.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعبين الليبي والمغربي، في ضحايا الزلزال والإعصار المدمرين، داعيا العالم للتضامن من أجل إغاثة المحاصَرين والمنكوبين، وتقديم يد العون للمتضرِّرين، والإسراع لإنقاذ الأرواح.

IMG-20230915-WA0025

IMG-20230915-WA0026

IMG-20230915-WA0022

IMG-20230915-WA0023