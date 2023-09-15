لهذا السبب .. بريطانيا تحظر الكلاب البوليسية الأمريكية

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الجمعة، إنه سيتم حظر الكلاب البوليسية الأمريكية بحلول نهاية العام بعد مقتل رجل في هجوم آخر مشتبه به يوم الخميس.

وجاء هذا الإعلان بعد أقل من أسبوع من تورط أحد الكلاب الممتلئة والمفتولة العضلات في الهجوم على فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا كانت تسير إلى المتاجر مع شقيقتها في مدينة برمنجهام الإنجليزية.

وقال سوناك، أثناء إعلانه عن الخطة، إنه يشارك الشعب البريطاني الخوف إزاء ما يتعلق بسلسلة من هجمات الكلاب الخطيرة

وقال سوناك في رسالة بالفيديو: 'من الواضح أن الأمر لا يتعلق بعدد قليل من الكلاب سيئة التدريب، إنه نمط سلوك لا يمكن أن يستمر'.

وقال إن رجلاً قُتل يوم الخميس في وسط إنجلترا في هجوم تورط فيه كلب متنمر من طراز أكس لارج.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على رجل للاشتباه في تورطه في القتل غير العمد.

ووفقا لمجموعة حملة "بولي واتش"، التي تدعو إلى فرض حظر على بيع وتربية الكلاب الكبيرة الحجم، فإن السلالة كانت مسؤولة عن أكثر من نصف جميع هجمات الكلاب القاتلة في بريطانيا العام الماضي.

وقالت مجموعة الحملة إن الكلاب البوليسية الكبيرة تم تربيتها في الأصل من كلاب البيتبول الأمريكية وكلاب ستافوردشاير الأمريكية وظهرت لأول مرة في المملكة المتحدة حوالي عام "2014 أو 2015"، مع تزايد أعدادها بسرعة في السنوات الأخيرة.

وطلب سوناك من الشرطة والخبراء تعريف الكلاب المتنمرة ذات الحجم الكبير، وهي خطوة أولى قالها قبل أن يأمل في حظرها بحلول نهاية العام.

قال عدد من الجمعيات الخيرية البريطانية لرعاية الحيوان، بما في ذلك الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات ، هذا الأسبوع إن حظر سلالات معينة من الكلاب ليس هو الحل.

وفي بيان مشترك، ألقوا اللوم بدلا من ذلك على "التربية والتربية والملكية غير المسؤولة"، وقالوا إن الحكومة يجب أن تركز بدلا من ذلك على لوائح مراقبة الكلاب، وعلى تعزيز الملكية المسؤولة للكلاب وتدريبها.