استعدادا للمحترفين.. نادي دكرنس يضم هذا الثنائي

أتم مجلس ادارة نادى دكرنس الرياضى برئاسة المهندس الخضر ابراهيم تعاقده مع اللاعب جيروم فيليب على سبيل الاعاره قادما" من فريق القناة،لتدعيم صفوف الفريق بدورى المحترفين .

يجيد اللاعب اللعب فى مركزى رأس الحربة والجبهة اليسرى الهجومية ، وسبق له اللعب لأندية تليفونات بنى سويف ومنتخب السويس وسموحه واخيرا" القناة ، وقد وقع اللاعب على عقود انضمامه بمقر رئيس مجلس الادارة بالقاهرة

وأتم مسئولي دكرنس التعاقد أيضا مع اللاعب أحمد معروف قادما" من نادى بلدية المحلة

وسبق لمعروف له أن واجه فريق دكرنس من قبل ورغم صغر سنه حيث أنه من مواليد 1999 الا انه كان ضمن صفوف الفريق الأول لبلدية المحلة منذ خمس سنوات مما يعد اضافة قويه لخط هجوم الفريق ، وقد وقع معروف على عقود انضمامه بمكتب رئيس مجلس الادارة بالقاهرة .