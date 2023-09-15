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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وفق المنهج الواضح.. شوقي علام: الصحابة غيروا فتاوى من عهد رسول الله

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

 قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن هناك فتاوى اقرها سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، وغيرها الصحابة رضوان الله عليهم، من بعده، وفق المنهج الواضح الذى تعلموه من سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم.

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وتابع مفتي الديار المصرية، اليوم الجمعة: "فى وقت سيدنا رسول الله كان هناك اصحاب مهن مثلا الخياط فيتفق مع المصنع له، على مواصفات ومواد خام معينة، فكان المصنوع له بيسلم المادة الخام القماش،  للصانع فى وقت رسول الله، فبحثوا فى الفقه عن يد  صانع المادة الخام واعتبروه ووصفوه أمانة، حتى يشجعوا الصناعة".

 

واستكمل: "واتفقوا فى عهد رسول الله على انه لو تلف القماش اللى هو أمانة، دون تدخل له، فلا على الصانع شيء، فبعد رسول الله انتشرت ظاهرة تلف المادة الخام، فاتفقوا على تغيير وصف اليد، واعتبروا المادة الخام عنده مضمونة بضمانات معينة، حتى يحموا المجتمع من هذه الظاهرة ".

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