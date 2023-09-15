مستشار بأكاديمية ناصر: النجم الساطع 2023 أكبر وأهم مناورة عسكرية في المنطقة

أكد اللواء الدكتور محمد زكي الألفي، المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن مناورة النجم الساطع تشمل تدريب القوات المشاركة على الحفاظ على المعدات، وتطوير التعامل والتعارف بين القوات، وتنفيذ التكتيكات العسكرية.

وأشار اللواء الدكتور محمد زكي الألفي في مداخلته عبر برنامج "خط أحمر" الذي يُقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن عدد المشاركين في هذه المناورة وصل إلى 8 آلاف مقاتل من 34 دولة مختلفة، بالإضافة إلى مشاركة عناصر من الشرطة المصرية، مؤكدا أن هذه المناورة لها أهمية كبيرة وتُظهر قوة القوات المشاركة فيها.

واختتم المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية بالتأكيد على أن القوات المسلحة المصرية، رغم التحديات والمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقها، تستمر في أداء مهامها التدريبية بكفاءة عالية.