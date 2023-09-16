أخطاء تحكيمية ظالمة.. تعليق ناري من عمرو أديب على إلغاء هدف كهرباء

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن رأيه في مباراة السوبر الافريقي بين النادي الأهلي ونادي اتحاد العاصمة الجزائي، مشيرا إلى أن المباراة شهدت أخطاء تحكيمية فادحة وظالمة أثرت في البطولة.



وأضاف عمرو أديب، عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية» المذاع على قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة، هأن :"أنا حزين لخسارة الأهلي.. والهدف اللي سجله اللاعب الدولي محمود كهربا صحيح، وألغاه الحكم بداعي خطأ على لاعب الأهلي".

هدف محمود كهربا



وتابع الإعلامي عمرو أديب، ان التحكيم فيه مشكلة.. بس أنا برضه حزين.. لكن هنعمل إيه.. أدي الله وأدي حكمته.



وخسر فريق الأهلي لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي اليوم الجمعة، أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، مساء الجمعة، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.