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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع هائل في سعر الذهب عالميا

أرشيفية
أرشيفية

ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات مساء أمس الجمعة، مدعومة بضعف الدولار ‏ومشتريات الملاذ الآمن بعد أن بدأت نقابة عمال السيارات المتحدة إضرابات في ‏ثلاث شركات لصناعة السيارات في ديترويت، في حين قدمت الآمال بشأن توقف ‏محتمل لرفع أسعار الفائدة الأمريكية مزيدًا من الدعم.‏

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1927.79 دولارا للأوقية. وارتفع ‏المعدن بنحو 0.6% منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ‏عند التسوية بنسبة 0.7% أو 13.40 دولار إلى 1946.20 دولار للأوقية.‏

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وتراجع الدولار 0.3% مقابل منافسيه بعد بيانات أميركية في وقت سابق اليوم، مما ‏يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.‏

ونظمت نقابة عمال السيارات المتحدة إضرابات متزامنة في ثلاثة مصانع في أكثر ‏التحركات العمالية الصناعية الأميركية طموحًا منذ عقود.‏

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