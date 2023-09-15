الجرام بـ 2190 جنيه.. زلزال يضرب الذهب بعد تسجيل أعلي سعر

تواصل أسعار الذهب حالة الاستقرار علي مستوي جميع الأعيرة خلال تعاملات اليوم الجمعة حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق حوالي 2190 جنيها للجرام بعد وصل خلال الشهور الماضية لأعلي سعر 2800 جنيها.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

ومنذ بداية شهر سبتمبر تسجل أسعار الذهب إما حالة إنخفاض أو استقرار فى الأسعار دون أي ارتفاع عن المألوف وعليه يتوقع الخبراء أن هذا الوقت هو الأنسب للشراء .

ويهتم الكثير من المواطنين إلى معرفة أسعار الذهب علي مدار تعاملاتها اليومية إما بهدف شراء الشبكة أو من أجل الاستمرار فى المعدن الأصفر .

وبلغ متوسط اسعار الذهب اليوم الجمعة بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 2,491 شراء 2,503

عيار 22 بيع 2,284 شراء 2,294

عيار 21 بيع 2,180 شراء 2,190

عيار 18 بيع 1,869 شراء 1,877

عيار 14 بيع 1,453 شراء 1,460

عيار 12 بيع 1,246 شراء 1,251

الاونصة بيع 77,483 شراء 77,839

الجنيه الذهب بيع 17,440 شراء 17,520

الكيلو بيع 2,491,429 شراء 2,502,857

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتسجل أسعار الذهب انخفاض منذ قرار مجلس الوزراء مايو الماضي، بشأن إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، الأمر الذي أدى إلى إحداث نقلة نوعية بسوق الذهب المحلي، حيث حدث توازن كبير في أسعار الذهب محليا.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي سجل سعر الأونصة عالميا 1906 دولارا حيث انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1905.49 دولار للأوقية لتحوم حول أدنى مستوياتها منذ 25 أغسطس والذي بلغته أمس الأربعاء عند 1905.10 دولار، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1926.70 دولار.

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) سيوقف رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1905.49 دولار للأوقية (الأونصة) لتحوم حول أدنى مستوياتها منذ 25 أغسطس والذي بلغته أمس عند 1905.10 دولار.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1926.70 دولار.