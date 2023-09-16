معارك ضارية مع روسيا.. وأوكرانيا تسيطر على أندرييفكا

زيلينسكي في واشنطن بعد أيام

قال الجيش الأوكراني إنه سيطر على قرية أندرييفكا في منطقة دونيتسك الخاضعة لروسيا، وذلك بشكل جزئي ، وفق ما ذكرت صحيفة ذا جارديان.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن المعركة حول باخموت في شرق أوكرانيا تسببت في "خسائر كبيرة" للقوات الروسية سواء في القوة البشرية والمعدات.

وأضافت أنها حققت أيضًا "نجاحًا جزئيًا في منطقة كليششيفكا"، بينما تواصل القوات الروسية محاولة اختراق الدفاعات الأوكرانية في منطقة بوهدانيفكا.

وقال العقيد في القوات الجوية الأوكرانية يوري إحنات إن الهجوم بطائرة روسية بدون طيار في غرب أوكرانيا كان محاولة لاستهداف طائرات حربية استخدمت هذا الأسبوع لمهاجمة شبه جزيرة القرم .



وذكرت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت 17 طائرة مسيرة ليل الخميس على منطقة خميلنيتسكي بوسط البلاد التي تضم قاعدة ستاروكوستيانتينيف الجوية.

وقال المسؤول سيرهي تيورين إن الحطام ألحق أضرارا بـ 12 منزلا وتهشم نوافذ في مدرسة لكن لم يصب أحد.

وقال مصدر بالمخابرات الأوكرانية إن طائرة بحرية أوكرانية بدون طيار ألحقت أضرارًا بسفينة الصواريخ الروسية الصغيرة "ساموم" في هجوم عند مدخل خليج سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، وكان لا بد من سحب السفينة بعيدًا لإصلاحها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في اليوم السابق إنها صدت هجوما على ساموم في البحر الأسود دمرت خلاله طائرة بحرية بدون طيار.

وأكد البيت الأبيض أن رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي سيزور واشنطن خلال الأيام المقبلة ويلتقي بالرئيس جو بايدن .

وسيعقد الرئيس الأوكراني أيضًا اجتماعات في الكونجرس الأمريكي حيث يناقش تقديم ما يصل إلى 21 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا.

وستأتي رحلة زيلينسكي الثانية إلى واشنطن بعد اجتماعات مع قادة العالم الآخرين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.