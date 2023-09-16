عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي في واشنطن بعد أيام

معارك ضارية مع روسيا.. وأوكرانيا تسيطر على أندرييفكا

حرب مستمرة في أوكرانيا
حرب مستمرة في أوكرانيا

قال  الجيش الأوكراني إنه سيطر على قرية أندرييفكا في منطقة دونيتسك الخاضعة لروسيا، وذلك بشكل جزئي ، وفق ما ذكرت صحيفة ذا جارديان. 

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن المعركة حول باخموت في شرق أوكرانيا تسببت في "خسائر كبيرة" للقوات الروسية سواء في القوة البشرية والمعدات.

وأضافت أنها حققت أيضًا "نجاحًا جزئيًا في منطقة كليششيفكا"، بينما تواصل القوات الروسية محاولة اختراق الدفاعات الأوكرانية في منطقة بوهدانيفكا.

وقال العقيد في القوات الجوية الأوكرانية يوري إحنات إن الهجوم بطائرة روسية بدون طيار في غرب أوكرانيا كان محاولة لاستهداف طائرات حربية استخدمت هذا الأسبوع لمهاجمة شبه جزيرة القرم .

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت 17 طائرة مسيرة ليل الخميس على منطقة خميلنيتسكي بوسط البلاد التي تضم قاعدة ستاروكوستيانتينيف الجوية.

وقال المسؤول سيرهي تيورين إن الحطام ألحق أضرارا بـ 12 منزلا وتهشم نوافذ في مدرسة لكن لم يصب أحد.

وقال مصدر بالمخابرات الأوكرانية إن طائرة بحرية أوكرانية بدون طيار ألحقت أضرارًا بسفينة الصواريخ الروسية الصغيرة "ساموم" في هجوم عند مدخل خليج سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، وكان لا بد من سحب السفينة بعيدًا لإصلاحها. 

وقالت وزارة الدفاع الروسية في اليوم السابق إنها صدت هجوما على ساموم في البحر الأسود دمرت خلاله طائرة بحرية بدون طيار.

وأكد البيت الأبيض أن  رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي سيزور واشنطن  خلال الأيام المقبلة ويلتقي بالرئيس جو بايدن .

وسيعقد الرئيس الأوكراني أيضًا اجتماعات في الكونجرس الأمريكي حيث يناقش تقديم ما يصل إلى 21 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا.

وستأتي رحلة زيلينسكي الثانية إلى واشنطن بعد اجتماعات مع قادة العالم الآخرين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية الاركان الجيش الأوكراني الدفاعات الأوكرانية الدفاع الروس الدفاع الروسية الهجوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من النادي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي | خاص

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

خبر سار من الحكومة لأصحاب بطاقات التموين.. لا تفوت التفاصيل

نبيل الحلفاوي يرفض تهنئة اتحاد العاصمة بالسوبر لهذا السبب

ظاهرتان جويتان.. مفاجأة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

الجرام يودع الـ1900 جنيه أخيرا|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب قبل قرار الحكومة

هل عاصفة التنين على الأبواب؟|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة بعد كارثة دانيال

عاجل | بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة الزمالك رسمياً

موضوعات متعلقة

ذات قدرة نووية.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد قاذفات روسية استراتيجية

الاتحاد الأوروبي ينهي حظرًا على استيراد الحبوب الأوكرانية

أكثر من مجرد قمة بين زعيمين.. خبير يكشف سرًا خطيرًا عن الزيارة

وزير الخارجية المجري يهاجم أوروبا بسبب حرب أوكرانيا

لافروف يعلق على التكهنات بتبادل أسلحة محتمل مع كوريا الشمالية

وزير روسي يهاجم الغرب بسبب البترول.. ما السبب؟

5 ساعات من المباحثات الثنائية.. هذا ما قالته وسائل إعلام روسية عن لقاء كيم لبوتين

صحف السعودية: 5300 قتيل و20 ألف نازح في درنة جراء السيول.. وبوتين يستقبل كيم.. وعزل بايدن بـ«نشر ثقافة الفساد».. وولي العهد يستعرض مع سلطان عمان العلاقات الأخوية

ترشيحاتنا

6 أيام وينتهي الصيف.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام القادمة

دعاء شهر ربيع الأول.. كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة ببركة سيدنا النبي

في ذكرى صابرا وشاتيلا.. مذبحة إسرائيلية مروعة بحق اللاجئين الفلسطينيين| تفاصيل كاملة

سأتدخل بشكل عنيف| سبب غضب كولر بشدة.. وهذا ما قاله عن إمام عاشور ورضا سليم

إعصار دانيال.. المشارقة بالمنيا تحزن بعد قطع التواصل مع 16 شاب في ليبيا

أقل سعر لـ بيجو 3008 موديل 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بطاطس بانيه بمذاق لا يقاوم

لوك جديد.. مي كساب تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

أبرز أنوثتها.. فستان ريا أبي راشد يخطف أنظار متابعيها

من كواليس أولاد حريم كريم.. سعر فستان بسمة يثير الجدل

فيديو

مشاهد لا تتخيلها وجثث تحت الماء.. لحظات رعب يرويها الناجون من دانيال

جعلك الله واصلا يا سيسي.. شاهد فرحة أهل ليبيا بالمساعدات وهتافهم لمصر

أشرف زكي في عزاء والد محمد مهران.. فيديو وصور

كواليس تصوير مشاهد هايدي خالد بمسلسل سفاح الجيزة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ