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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

اصبر خلي عزمك قوي.. إنقاذ ليبي وعمته في درنة من تحت الأنقاض| شاهد

لحظة إنقاذ شاب تحت
لحظة إنقاذ شاب تحت الأنقاض في درنة الليبية

شهدت مدينة درنة الليبية مشهدًا مؤثرًا للغاية عندما تم العثور على رجل حي تحت أنقاض منزل مهدم. وبينما كان يستغيث بصوت ضعيف للعمال لإنقاذه، تمكنوا من سماعه والاستجابة لندائه. 

على الفور، استجاب العمال لنداء الرجل المنكوب وسمعوه. على الرغم من ضعف صوته، تمكنوا من فهم ما يقوله وأدركوا أنه ليس وحده، بل كانت عمته بجواره أيضًا. تفاعل العمال فورًا ووعدوه بأنه سيتم إنقاذه وأنه لن يكون وحيدًا في هذه اللحظة الصعبة.

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فيديو إنقاذ رجل اسفل الأنقاض

وبحسب فيديو متداول للحظة إنقاذ الشاب، وجه العمال رسالة مهمة للرجل المحاصر، حيث قالوا له: "اصبر خلي عزمك قوي، انت ان شاء الله حي، المهندسين بجوارك، أعطينا ثواني وتخرج". 

هذه الكلمات القوية والمشجعة تعكس التضامن والتكاتف البشري في مواجهة الأزمات وتعزيز الثقة والأمل في قلب الرجل المحاصر.

 وتم توثيق هذا المشهد في فيديو تم تداوله على نطاق واسع ليلاً، حيث استمر العمال في تكرار التكبيرات لله تعالى على هذا الإنجاز البشري الرائع.

تعد هذه اللحظة بمثابة معجزة حقيقية، حيث يمكن أن يعتبر العثور على شخص حي تحت الأنقاض بعد العاصفة ذات التدمير القوي أمر مثيرًا للدهشة.

استجابة العاصفة درنة الليبية

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