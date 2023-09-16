سيناريو درنة.. خبير مصري يحذر من اختفاء السودان بسبب سد النهضة

حذر أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشامبان الأمريكية هشام العسكري، من تكرار سيناريو مدينة درنة الليبية في السودان، مع احتمالات انهيار سد النهضة الإثيوبي.

وكشف العسكري، عن كارثة حقيقية ومخيفة قد يتعرض لها السودان بسبب سد النهضة، أن تخزين إثيوبيا لـ74 مليار متر مكعب من المياه في السد هي كمية كبيرة وضخمة، سيؤدي لكارثة تفتك بشعوب المنطقة وبمقدرات 150 مليون مواطن هم سكان مصر والسودان وإثيوبيا، بحسب تصريحاته لفضائية "العربية".

وأكد أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشامبان الأمريكية: "لدينا من الدراسات ما يؤكد عدم أمان سد النهضة وكذلك مراحل البناء والتصميمات الهندسية له، وقد رصدنا إزاحة أرضية غير متساوية على جوانب السد الركامي وكانت تزداد مع مراحل الملء المختلفة".

وحذر الخبير المصري ، من "اختفاء السودان في حالة انهيار سد النهضة بعد اكتمال الملء النهائي، حيث سيتبع ذلك بعدة أيام انهيار سد الروصيرص وبعدها بأيام قليلة سينهار سد مروي ووقئتذ ستصبح السودان بحيرة ممتدة".