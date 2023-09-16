اختيار المتقدمين للترقيات بالتنسيق التعليم الإبتدائي بسيناء

ترأس حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني محافظة شمال سيناء ، لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لترقيات التنسيق التعليم الابتدائي ، تنفيذاً لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د. رضا حجازي، اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

وأوضح وكيل الوزارة ، أننا نسعى دائماً لإختيار العناصر المؤهلة علمياً لشغل الوظائف القيادية ولديهم القدرة على تطوير الأداء وذلك تطبيقا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية.

المعايير والشروط:

حيث سيتم الاختيار بين المتقدمين طبقاً للمعايير والشروط بما يسمح بوجود عناصر مؤهلة لشغل الوظيفة وتطوير أداء العمل، وذلك بهدف تقديم خدمات أفضل للعملية التعليمية والتعرف على الإمكانيات البشرية لكل متقدم والانجازات التي حققها والمؤهلات التي حصل عليها، فضلاً عن تقارير الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالوظيفة المتقدم إليها.

وضمت اللجنة كل من :-

ليلى عواد مدير عام الشئون المالية والإدارية.، وم. ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني ، ود . مهدي سليمان أستاذ طرق التدريس بجامعة العريش ، نائباً عن د .حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش ، ومحمد زاهر رئيس مجلس أمناء آباء المحافظة، وطارق عبد المحسن مدير إدارة الموارد البشرية، ومحمد سالم البحيري رئيس مجلس النقابة الفرعية للمعلمين بشمال سيناء.

