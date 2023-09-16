مستشار برنامج المناخ العالمي: ما حدث في ليبيا والمغرب وتركيا مفاجأت غير متوقعة

أكد الدكتور مجدي علام مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، أن موجه التغيرات المناخية كانت على غير التوقع بسرعة انتشارها وعنفها، حيث ان موجة التغيرات الجوية ظهرت بشكل سريع وبدون سابق إنذار، مستشهدا بما حدث بالمغرب وليبيا وتركيا و ١٢ دولة، فكل هذه التغيرات المناخية المفاجئة التى حدثت في الكثير من دول العالم كانت بدون سابق انذار خاصة انها عير متوقع حدوثها في شهر أغسطس.

وأوضح مستشار برنامج المناخ العالمي، أن هذا ما يسمي بالحدث المناخي العنيف ولا من المتوقع أن تصل لهذه الدرجة فالكوارث المناخية التي حدثت كانت غير متوقع حدوثها في الصيف فكانت مفاجأة غير سارة.

قال الدكتور مجدي علام مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن كل ١٠٠ عام كان التغير المناخي في حدود ٩ من عشرة أفراد ارتفاع سطح الكرة الأرضية.