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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مراقبة الأغذية بالدقهلية توصى بغلق 66 منشأة تعمل دون ترخيص

حملات تفتيش
حملات تفتيش

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية،  عدة حملات تفتيشية على 403 منشأت تبين أن 66 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.
 

وتمكنت الحملات من تحرير  220 محضراً و سحب 132عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى  إعدام 1658 كيلو من أغذية متنوعة و 307 لترات  عصائر  والبان غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.


وأكد  الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين مشددا على تطبيق القانون لردع المخالفين .

 

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ادارة مراقبة الاغذية ر محافظ الدقهلية غير صالحة للاستهلا محافظ الدقهلية مراقبة الأغذية وكيل وزارة الصحة

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