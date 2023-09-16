عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار نهائي لصندوق النقد والبنك الدوليين بخصوص المغرب .. الاثنين

صندوق النقد
صندوق النقد

سيتخذ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قرارا يوم الاثنين بشأن إذا كانا سيعقدان اجتماعاتهما السنوية مع المغرب، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

من المقرر أن يجري الاجتماع  في الفترة من التاسع إلى 15 أكتوبر في المغرب، والذي تعرض لزلزال مؤخرا.
قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي  أن هذا سيتم بعد استكمال "مراجعة شاملة" لقدرة البلاد على استضافة الاجتماعات.

وأضافت بأن صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع المغرب لتقديم قرض بقيمة 1.3 مليار دولار لتعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ.

وتعرضت مراكش التي تبعد 72 كيلومترا عن مركز الزلزال لبعض الأضرار لحقت بحي المدينة التاريخي، لكن مسؤولي المغرب طالبوا صندوق النقد والبنك الدوليين بالمضي قدما في الاجتماعات التي ستجتذب ما بين عشرة آلاف و15 ألف شخص إلى المدينة.

15 أكتوبر الاجتماعات أكتوبر الزلزال النقد الدولي جورجيفا صندوق النقد والبنك الدوليين مديرة صندوق النقد الدولي مركز الزلزال يوم الإثنين مواجهة الكوارث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات والأجور وبدل الصحفيين.. السيسي يصدر 8 قرارات تسعد المصريين

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

8 قرارت رئاسية عاجلة.. نص كلمة السيسي خلال زيارته إلى بنى سويف

مش متعود أخبي عليكوا.. السيسي يعلق لأول مرة على أزمة انقطاع الكهرباء

بعد يومين من إعلان السعر الرسمي.. علبة سجائر كليوباترا بكام في المحلات؟

بعد ضياع لقب السوبر الأفريقي.. خبر سار لجماهير الأهلي

4000 جنيه لهذه الفئات.. السيسي يقرر زيادة المرتبات والمعاشات.. اعرف هتقبض كام

هبوط أرضي في سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة

موضوعات متعلقة

كيف يمكن لروسيا تهديد أمريكا من خلال كوريا الشمالية؟

هكذا ردت موسكو على اعتقال أمريكا لرجل أعمال روسي

وزير أوكراني يكشف أهداف بلاده من الحرب مع روسيا

صحف السعودية| تضاؤل آمال العثور على أحياء في درنة .. مستشار الأمن القومي الأمريكي يشكر المملكة.. موسكو تشترط رفع العقوبات مقابل العودة لاتفاق الحبوب

قرار من "غازبروم" الروسية حول توريد الغاز إلى أوروبا اليوم

هذا ما كشفته الأقمار الصناعية عن زلزال المغرب.. شاهد

تحذير من حدوث فيضانات مدمرة في كينيا

تقرير مخابراتي يكشف أهداف روسيا في أوكرانيا خلال الشتاء المقبل

ترشيحاتنا

السودان تعتمد هيئة الدواء المصرية كجهة مرجعية للمستحضرات الدوائية

شاهد.. 55 صورة من زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

منطقة سعودية تتعرض لرياح عنيفة وتحذير شديد من الأرصاد

الأعلي للإعلام: الرئيس يؤمن بالدور الهام للصحافة

هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

الأعلي للأعلام : الرئيس يؤمن بالدور الهام للصحافة واول مرة يتحدث رئيس مصرى عن زيادة البدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| 10 نصائح اتبعها عند تناول حلاوة المولد.. أكثر 5 أبراج غير رومانسية

سريعة وشهية.. طريقة عمل بيتزا الدجاج بالأفوكادو الرائعة  

ماذا يحدث للرجال عند تناول البلح؟

حقيقة تهديد عاصفة التنين لمصر.. الأرصاد تكشف أسرارها وتاريخها مع البلاد

فيديو

ابتعد عن 1900 جنيه.. أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

حريق الجزائر .. نيران بغابات الساكت وإخلاء المنطقة من السكان

زلزال وتسونامي.. العالم يعيش حالة ترقب خلال الساعات القادمة

باي باي.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية روبي الشهيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

اﻟﻤﺰﻳﺪ