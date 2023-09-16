قرار نهائي لصندوق النقد والبنك الدوليين بخصوص المغرب .. الاثنين

سيتخذ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قرارا يوم الاثنين بشأن إذا كانا سيعقدان اجتماعاتهما السنوية مع المغرب، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

من المقرر أن يجري الاجتماع في الفترة من التاسع إلى 15 أكتوبر في المغرب، والذي تعرض لزلزال مؤخرا.

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي أن هذا سيتم بعد استكمال "مراجعة شاملة" لقدرة البلاد على استضافة الاجتماعات.

وأضافت بأن صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع المغرب لتقديم قرض بقيمة 1.3 مليار دولار لتعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ.

وتعرضت مراكش التي تبعد 72 كيلومترا عن مركز الزلزال لبعض الأضرار لحقت بحي المدينة التاريخي، لكن مسؤولي المغرب طالبوا صندوق النقد والبنك الدوليين بالمضي قدما في الاجتماعات التي ستجتذب ما بين عشرة آلاف و15 ألف شخص إلى المدينة.