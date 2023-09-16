"فضل من ربنا أننا بننتج الغاز"..السيسي: لو مكنش عندنا إنتاج كانت هتبقى مشكلة كبيرة

أثني الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر المنعقد بمحافظة بني سويف، على مواطنيه، لافتا إلى أن إنتاج مصر للغاز ده إنجاز كبير قائلا:" ده من فضل ربنا لو مكنش عندنا إنتاج للغاز المشكلة كانت هتبقى كبيرة".

وكشف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حجم السيارات الموجودة بمصر يصل ل ١٠ مليون سيارة والدولة تعدادها وصل لـ ١٠٥ مليون نسمة، بالإضافة إلى أن مصر تستضيف على أراضيها حوالي ٩ مليون زائر.

وقال الرئيس السيسي:" إحنا ربنا سترها علينا".

وشكر الرئيس السيسي المواطنين المصريين على الصبر والتحمل طالبا من الله الإعانة للجميع، مضيفا أن مصر في سياستها وتعاملها ناجحة، قائلا:" احنا مبنأذيش حد و في تعاملتنا خير وبإيجابية وعندما نواجه مشكلة يتم حلها بهدوء وصبر وطولة بال".