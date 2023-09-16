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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أثناء جولته بالإسكندرية

وزير التعليم يوجه بتوسيع مبادرة الزي المدرسي بالتعاون مع الغرفة التجارية

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية ووزير التعليم في جولة بمدارس المحافظة

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفنى، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بتفقد  مشروع الزى المدرسي بمدرسة رشدى الصناعية الفنية للبنات التابعة لإدارة شرق الإسكندرية، وذلك فى إطار متابعة استعدادات العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢.

وتفقد الوزير والمحافظ ورش العمل لقسم الملابس الجاهزة داخل المدرسة، واستعرضوا تفاصيل إنتاج الطالبات للزي المدرسي للمحافظة .

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كما أجرى الوزير والمحافظ حوارا مع الطالبات حول كيفية استفادتهن من تعليمهن من خلال قسم الملابس الجاهزة، حيث أفادت الطالبات أنهم تدربوا من خلال المدرسة على إنتاج الملابس بكافة أنواعها وتقديمها بأقل الأسعار، ليتحول تعليمهم الدراسي والفنى إلى منتج يطلبه السوق المحلى والعالمى، ويساعد فى حل أزمة ارتفاع الأسعار وإخراج منتج صنع بأيدى طالبات المدرسة.

وقد وجه الوزير بتوسيع نشاط إنتاج المدرسة بالتعاون مع رئيس الغرفة التجارية، للتصدير خارج المحافظة.

والجدير بالذكر أن المدرسة بها عدد ٧ ورش عمل لخط إنتاج الزى المدرسى، وتنتج عدد ٣٥٠ تيشيرت يوميا، بسعر التكلفة للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور بالمحافظة، كما تسعى إلى تخريج طالبات متميزات يواكبن التقدم التكنولوجى وتطوير مهارتهن بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى رفع المستوى الثقافى والتكنولوجى للطالبات، وتأهيلهن للقيام بمشروعات صغيرة وفقًا لتخصصاتهن، إضافة إلى التنمية المهنية المستدامة للمعلمين والعاملين بالمدرسة.

وفي ذات الإطار، أطلقت المديرية مبادرة لتعزيز قدرة طلاب التعليم الفنى على التصنيع بأفضل خامة وأحسن جودة، فضلا عن تعاقد المدرسة لتوفير الزى المدرسى لمدارس المحافظة سواء مدارس اللغات واللغات المتميزة والمدارس الحكومية بالمحافظة، لتصنيع الزى المدرسى لهم عبر المدارس الزخرفية وأقسام الخياطة والتطريز بالمدارس الفنية.

وقد قام الوزير والمحافظ أيضا بافتتاح معرض "سفراء الخير" المجانى بالمدرسة والذى يقدم جميع مستلزمات المدرسة مجانا، حيث يتضمن المعرض الزى المدرسى، والزى الرياضى المدرسي، والشنط المدرسية، والأدوات المكتبية، والأحذية ليتم توزيعها بدون مقابل لمساعدة الطلاب غير القادرين.

وأثنى الوزير والمحافظ على هذا المعرض الذى يعد من الأعمال الخيرية للمساهمة فى رفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور، موجها الشكر لكل القائمين عليه.

وخلال زيارة الوزير والمحافظ للمدرسة تم إطلاق مبادرة   "انزل اشتغل" على مستوى المحافظة لتوفير فرص عمل لخريجى مدارس التعليم الفنى الصناعى والزراعي والفندقي.

وأشاد الوزير بهذه المبادرة، مؤكدا أن مدارس التعليم الفنى تعمل على تنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان شرف مدير مكتب المحافظ لشئون العلاقات العامة والاعلام، وآية جمال معاون المحافظ والدكتور عربى أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ونادية فتحى وكيلة المديرية.

الاسكندرية التربية والتعليم استعدادات العام الدراسي الجديد إحتياجات سوق العمل التقدم التكنولوجي التنمية المهنية المستدامة العام الدراسي الجديد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

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