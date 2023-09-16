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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النقض: تأييد المشدد 5 سنوات للمتهمين بسرقة أسلاك وكابلات ترام الإسكندرية

المستشار د. علي فرجاني
المستشار د. علي فرجاني رئيس المحكمة

قضت محكمة النقض المنعقدة بدار القضاء العالي بالقاهرة بتأييد السجن المشدد 5 سنوات للمتهمين بسرقة أسلاك وكابلات كهرباء من ترام الإسكندرية.
 

صدر الحكم برئاسة المستشار د. علي فرجاني نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين محمد الخطيب وهشام عبد الهادي وتامر شومان وأحمد محمد مقلد وأمانة سر يوسف أحمد.  


كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين فرج أبو اليزيد وشقيقه «محمد»، وعلاء عبد الحميد، أحمد رمضان، هشام محمد، أحمد أشرف من أصحاب السوابق الإجرامية بدائرة قسم شرطة باب شرقي بمحافظة الإسكندرية بإتلاف خطًا من خطوط الكهرباء المملوك للهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية والمرخص في إنشائه لمنفعة عامة وذلك بأن قطعوا الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي والكابلات المتصلة بالخطوط الكهربائية بترام لمدينة بمنطقة المنارة وجعلوها غير صالحة للاستعمال وترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي.


وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بسرقة الأدوات المستعملة في مرفق توصيل التيار الكهربائي «الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي لشبكة ترام المدينة» والمملوك للهيئة العامة لنقل الركاب والمرخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بأن قطعوا تلك الأسلاك مستخدمين مقصات حديدية.


وأكدت التحقيقات حيازة وإحراز المتهمين بالذات وبالواسطة أدوات «ثلاث مقصات حديدية» دون مسوغ قانوني وفي غير حالة من الضرورة المهنية أو الحرفية وأخفى المتهم السادس الأشياء المسروقة والمتحصلة من الجريمة السابقة على الرغم من علمه بذلك.


وبإحالة النيابة العامة المتهمين لمحكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب وعضوية المستشارين حازم عبدالفتاح الشناوي وأكرم محمدين الفاضلي وبحضور محمد عبدنان عبدالمحسن وكيل النيابة وأمانة سر السيد عبدالموجود عبدالواحد قضت بمعاقبتهم بالسجن المشدد 5 سنوات لفرج أبو اليزيد وشقيقه محمد وعلاء عبد الحميد وأحمد رمضان بالسجن المشدد 5 سنوات وألزمتهم بدفع قيمة الأسلاك والتلفيات والبالغ قدرها 92 ألف و335 جنيه و90 قرشاً بالتضامن فيما بينهم، وبمعاقبة هشام محمد بالسجن 3 سنوات ومعاقبة أحمد أشرف بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ومصادرة الأدوات المضبوطة المستخدمة في السرقة.

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