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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة الصناعات الهندسية تناقش تعميق إنتاج الكراكات بمصر.. الأربعاء المقبل

غرفة الصناعات الهندسية
غرفة الصناعات الهندسية

كشف محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية عن عقد اجتماع موسع لتوطين وتعميق صناعة الكراكات والتكريك في مصر تنفيذا لتكليفات رئاسية للاهتمام بهذه الصناعة المهمة وذلك من ضمن أدوار الغرفة المنوطة بتنفيذه للاهتمام بالصناعة المحلية وتعميقها.

وأوضح محمد المهندس في تصريحات صحفية له اليوم الأحد أن هيئة التنمية الصناعية أرسلت خطابا رسميا للغرفة لدراسة سبل تشجيع الصناعات الداعمة لصناعة التكريك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للوزارات المعنية ومنها الصناعة والتجارة والدولة للإنتاج الحربي والبترول والثروة المعدنية والهيئة العامة للاستثمار بالاهتمام بتصنيع المعدات الخاصة بالتكريك .

وقال المهندس عبد الصادق أحمد مستشار غرفة الصناعات الهندسية إن الخطاب الوارد للغرفة من هيئة التنمية الصناعية هدفه التنسيق مع هيئة الاستثمار والجهات المعنية بهذه الصناعة وبالفعل تم ترتيب عقد مؤتمر موسع يوم الأربعاء القادم بمقر اتحاد الصناعات.

مشاركة واسعة 

وقامت غرفة الصناعات الهندسية بتوجيه الدعوة لوزارة الإنتاج الحربي و المصانع التابعة لها و الهيئة العربية للتصنيع و تم توجيه الدعوة لشعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية و شعبة الأدوات الكهربائية والكابلات و الأعضاء من الغرفة العاملين في مجال الطلمبات والمحركات وكذلك تم توجيه دعوة لهيئة قناة السويس وجهاز الصناعات والخدمات البحرية وكذلك شركة أجنبية متخصصة في صناعة الكراكات و من المنتظر أن يسفر المؤتمر عن توصيات هامة تدعم تطوير وبناء وتعميق صناعة الكراكات في مصر.

الصناعات الصناعات الهندسية التجارة هيئة الاستثمار اتحاد الصناعات

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