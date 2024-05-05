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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قبل عرضه بأيام .. منصة شاهد تروج لفيلم "ليه تعيشها لوحدك"

صدى البلد

روجت منصة شاهد لعرض فيلم “ليه تعيشها لوحدك” قبل عرضه ، والذى من المقرر أن يعرض خلال الشهر الجاري  وبالتحديد يوم ٩ مايو ، وذلك بعد أن تم رفعه من دور العرض السينمائية بشهور قليلة.

ونشر الحساب الرسمي لشاهد على موقع إنستجرام،  بوستر الفيلم ، معلقة: “ نعلن لكم موعد عرض فيلم ليه تعيشها لوحدك ٩ مايو على شاهد”.

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شريف منير محترف ساكسفون في ليه تعيشها لوحدك .. خاص

فيلم “ليه تعيشها لوحدك” بطولة خالد الصاوي، شريف منير، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، أمينة شلباية تأليف أحمد عبدالعزيز، إخراج حسام الجوهري.

وتدور أحداث فيلم ليه تعيشها لوحدك في إطار اجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي أبوضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.

ومن ناحية اخري خاض الفنان شريف منير الماراثون الرمضاني  الماضي من خلال مسلسل بقينا اتنين .

مسلسل وبقينا اتنين مكون من 15 حلقة ، ويشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبد العزيز، مروة عبد المنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، والعمل من تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

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