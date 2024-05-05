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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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14 خدمة مقدمة.. وزير الهجرة تعلن مفاجأة سارة للمصريين بالخارج|فيديو

وزير الهجرة
وزير الهجرة

تحدثت السفيرة سها جندي، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن الخدمات التي تقدمها الوزارة للمصريين في الخارج.

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وقالت السفيرة سها جندي، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الوزارة تقدم 14 خدمة للمصريين بالخارج، منها الدفع بالعملة الصعبة بتخفيضات ميسرة في التسوية التجنيدية والتي بدأت من 1 مايو".

وأضافت: "من ضمن الخدمات أيضا التي تقدمها الوزارة للمصريين في الخارج هي التخفيضات على تذاكر الطيران، وشهادات المعاش بالدولار، والأوعية الادخارية في البنوك المصرية للدولار، وشراء الوحدات السكنية والمقابر بالعملة الدولارية".


وكشف أنه يتم العمل على إطلاق منصة الإجازات للمصريين بالخارج، لمن يريد مد الإعارات، ومد إجازته في العمل الخاص به في مصر دون الحضور للدولة، مع إعداد تطبيق المصريين في الخارج وإطلاق مرحلته الأولى قريبا، والمرحلة الثانية سيكون بها سوق المصريين بالخارج لكل منتجات مصر في دول الخليج وأوروبا.
 

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