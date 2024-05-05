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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شهر سماح.. وزيرة الهجرة تكشف حقيقة مد مبادرة سيارات المصريين بالخارج| فيديو

مبادرة سيارات المصريين
مبادرة سيارات المصريين في الخارج

قالت وزيرة الهجرة ، السفيرة سها جندي، إن الوزارة أعطت فترة شهر سماحا، لاستكمال اجراءات مبادرة سيارات المصريين بالخارج لحين التأخير في فك الودائع وذلك للمسجلين على التطبيق .

وتابعت وزيرة الهجرة ، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن "، والمذاع على فضائية " الحدث اليوم " ، أنه سيتم التعاون مع البنك المركزي لتذليل اي عقوبة تقف امام المصريين بالخارج فيما يخص التحويلات .

وتابعت " جندي "، انه سيتم النظر في كل حالة من الحالات وبحث مشكلتها وفقا لظروف الدولة المتواجد بها.

وعلى جانب آخر ، أوضحت السفيرة سها جندي ان التأمين على المصريين بالخارج يتم من خلال هيئة التأمينات والمعاشات كما ان هناك اوعية تم عملها بوزارة الصحة للمصريين بالخارج .

السفيرة سها جندي التأمينات والمعاشات البنك المركزي برنامج حضرة المواطن سيارات المصريين بالخارج

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