شهر سماح.. وزيرة الهجرة تكشف حقيقة مد مبادرة سيارات المصريين بالخارج| فيديو

قالت وزيرة الهجرة ، السفيرة سها جندي، إن الوزارة أعطت فترة شهر سماحا، لاستكمال اجراءات مبادرة سيارات المصريين بالخارج لحين التأخير في فك الودائع وذلك للمسجلين على التطبيق .

وتابعت وزيرة الهجرة ، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن "، والمذاع على فضائية " الحدث اليوم " ، أنه سيتم التعاون مع البنك المركزي لتذليل اي عقوبة تقف امام المصريين بالخارج فيما يخص التحويلات .

وتابعت " جندي "، انه سيتم النظر في كل حالة من الحالات وبحث مشكلتها وفقا لظروف الدولة المتواجد بها.

وعلى جانب آخر ، أوضحت السفيرة سها جندي ان التأمين على المصريين بالخارج يتم من خلال هيئة التأمينات والمعاشات كما ان هناك اوعية تم عملها بوزارة الصحة للمصريين بالخارج .