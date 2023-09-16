بيطري الوادي الجديد: سحب عينات من مزارع الدواجن حفاظًا على الصحة العامة

أكد الدكتور عصام الكومى، مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، أنه تم سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن بمركز الفرافرة وإرسالها للمعامل وتحليلها للتأكد من عدم إصابتها بالأمراض الوبائية، وذلك في إطار دور مديرية الطب البيطري الرقابي في الحفاظ على صحة المواطنين.

وقال، إن الإدارات البيطرية بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، تواصل الحملات الرقابية بالأسواق المختلفة للتأكد من صلاحية وسلامة كافة السلع الغذائية حفاظًا على صحة المواطنين، مؤكدا المرور على محلات الدواجن ومحلات الجزارة، والتأكيد على اتباع التعليمات في طرق الحفظ السليمة، ووضع بعض الإرشادات عن كيفية حفظ اللحوم والدواجن حفاظًا على الصحة العامة.