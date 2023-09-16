بعد قرارات الرئيس اليوم.. عزة مصطفى: نبض الشارع واصل للقيادة السياسية

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على جولة الرئيس السيسي اليوم في محافظة بني سويف، وقراراته التي وجه بتنفيذها، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة علاوة غلاء المعيشة.

وقالت عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي أجرى حوارا من القلب مع أهالي بني سويف".

وأضافت عزة مصطفى:" الرئيس السيسي جبر خاطر أهالي وأسر ضحايا إعصار ليبيا في محافظة بني سويف".

وتابعت عزة مصطفى: "الرئيس السيسي أعلن مجموعة من القرارات الاقتصادية في غاية الأهمية"، مضيفا:" نبض الشارع والأسعار واصل للقيادة السياسية ".

وأكملت عزة مصطفى :" قرارات الرئيس السيسي اليوم، محاولة من الدولة لدعم ومساندة المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ".