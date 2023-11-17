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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هذه المحافظة من سلالة الفراعنة| فحص جيني لـ 3 شباب يكشف مفاجآت عن أصل المصريين.. تفاصيل مثيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في تطور مدهش للبحث الجيني، تم اكتشاف أن عددًا من المواطنين المصريين يشتركون في جيناتهم مع مومياوات فرعونية ويعود نسبهم إلى العصر الصاوي. 

وتم إجراء الفحوصات الجينية على أربعة أشخاص، أظهرت تطابقهم مع الجينات القديمة للفراعنة.

 

وبعدما أجرت مواطنة مصرية فحصاً جينياً عبر إحدى الشركات المتخصصة في مايو الماضي، كشف تطابقها مع جينات مومياوات فرعونية وامتداد سلالتها للعصر الصاوي، أجرى 3 شباب آخرين فحوصات مماثلة كشفت نتائج مماثلة أيضا.

الاكتشافات الفريدة

ومن خلال حديثه مع الباحث محمد عبدالهادي، المتخصص في علم الوراثة والتاريخ ومسؤول مبادرة "ايجي اوريجنز"، تبين أن هناك نتائج مازالت تؤكد نفس الاستنتاجات التي طالما ذكرها الاختصاصيون والعلميون بخصوص اتصال المصريين بأجدادهم من الفراعنة وانتسابهم لهم.

الجينية المواطنين مومياوات فرعونية سوهاج مصر

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