إيران.. الحرس الثوري يعتقل مواطنًا مزدوج الجنسية بسبب إثارة الفوضى

اعتقل الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، مواطنًا مزدوج الجنسية يشتبه في أنه "حاول إثارة اضطرابات وتخريب".

جاء ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة لإحباط احتجاجات مرتقبة في الذكرى السنوية الأولى لوفاة الشابة الكردية مهسا أميني في أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

وذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية، أن الشخص الذي لم تُكشف هويته، كان بحوزته عدة هواتف ذكية... وكمية كبيرة من الدولارات، واعتقلته الذراع الاستخباراتية للحرس الثوري في مدينة كرج غربي العاصمة طهران.

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الأمن الإيرانية، والد مهسا أميني، لفترة وجيزة، وذلك خلال الذكرى الأولى من وفاتها في حجز الشرطة.

وعمت الفوضى في المناطق ذات الأغلبية الكردية في البلاد، وذلك بعد عام من وفاتها في حجز الشرطة، ما أدى إلى تنظيم أكبر الاحتجاجات منذ سقوط الشاه عام 1979.

وأفادت وسائل الإعلام إيرانية، بأن قوات الأمن أعلنت إحباط مخططات لإثارة اضطرابات حول المظاهرات غير القانونية.