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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حسام الخولي عن قرارات الرئيس اليوم: حدّثنا بقلبه وعقله وبالواقع

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أوضح حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس الشيوخ، أبرز قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال زيارته لمحافظة بني سويف، قائلًا: " إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حدّثنا اليوم بقلبه وعقله، وحدّثنا أيضًا بالواقع".

وأضاف حسام الخولي خلال مداخلة عبر فضائية extra news، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حدّثنا عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي جاءت بعد أزمة جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، كما شرح الرئيس للشعب المصري ما تعنيه أزمة اقتصادية عالمية تؤثر على المواطن، وفي نفس الوقت تحدث عن الظروف الاقتصادية وأعطى لقطاع كبير من الشعب المصري مزايا أفرحت الكثير منه.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي كان واقعيًا في حديثه مع الشعب المصري، حيث قال بأنه لو كان يستطيع أن يعطي أكثر؛ لأعطى، وأن الأزمة ليست بيد أحد، ولكن الأمل موجود عندنا.

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