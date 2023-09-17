باطلالة ناعمة.. ياسمين صبري تخطف أنظار جمهورها عبر انستجرام

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها بموقع انستجرام.

وظهرت ياسمين صبري بإطلالة رياضية جذابة بدون مكياج من سيارتها ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

ونشرت النجمة ياسمين صبري، مؤخرا صورًا جديدة لها وهي ترتدي ملابسها من دار أزياء Dolce Gabbana&، وهي تستمتع بالأجواء الصيفية.

وأطلت ياسمين صبري وهي ترتدي تنورة قصيرة وCrop Top بطباعة Majolica الشهيرة، ذات اللون الأحمر والأبيض.

ووصل سعر التنورة إلى 750 يورو، أي ما يُعادل 25 ألف جنيه، وبلغ سعر الكروب توب 495 يورو، أي ما يعادل 17 ألف جنيه.