رئيس غارب يؤكد استمرار جهود تسليم وحدات بديلة لمتضرري السيول

أعلن اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، عن استمرار الجهود في تسليم وحدات بديلة "بلوك" للمواطنين الذين تضرروا جراء السيول في منطقة حي الروضة بالمدينة.

جاء هذا الإعلان في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين المتضررين.

تم تسليم اليوم (4) وحدات "بلوك" للملاك الذين تأثروا بالسيول، بعد إجراء المعاينات اللازمة والتحقق من إزالة مساكنهم ورفع الأنقاض. تم أيضًا تنسيق مع شركة مياه الشرب وهندسة الكهرباء وشركة طاقة الغاز لرفع العدادات من المنازل وتأمين المنطقة.

بهذا يصل إجمالي عدد المستلمين حتى الآن إلى (9) وحدات "بلوك" في منطقة حي الروضة. تأتي هذه الجهود في إطار التزام الحكومة المحلية بتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية لضمان تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير بيئة معيشية آمنة ولائقة.