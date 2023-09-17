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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نبأ غير سار من الناتو: تهيأوا لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا

الناتو
الناتو

استبعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرج، أن تكون هناك نهاية سريعة للحرب الأوكرانية، في وقت تواصل فيه كييف شن هجومها المضاد ضد روسيا.

وحسب وكالة “فرانس 24”، قال ستولتنبرج في مقابلة مع مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية "معظم الحروب تستمر لفترة أطول من المتوقع عندما تبدأ للمرة الأولى"، لافتًا "لذلك علينا أن نهيئ أنفسنا لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا".

وأضاف "نتمنى جميعا تحقيق سلام سريع"، مستطردًا "لكن في الوقت نفسه علينا أن ندرك: إذا توقف الرئيس زيلينسكي والأوكرانيون عن القتال سوف تختفي أوكرانيا من الوجود".

وتابع قوله "أما إذا ألقى الرئيس بوتين وروسيا السلاح، عندها نحصل على السلام".

وبشأن طموحات أوكرانيا للانضمام إلى الحلف، لفت ستولتنبرج إلى أنه "ليس هناك شك في أن أوكرانيا ستصبح في نهاية المطاف عضوا في الناتو"، مؤكدًا أن كييف "اقتربت أكثر من حلف شمال الأطلسي" خلال قمة الحلف في يوليو.

وشدد ستولتنبرج على أنه "عندما تنتهي هذه الحرب سنكون بحاجة إلى ضمانات أمنية لأوكرانيا، وإلا فإن التاريخ قد يعيد نفسه".

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو روسيا أوكرانيا حرب طويلة الأمد

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