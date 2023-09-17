أفضل نظام غذائي للحفاظ على صحتك بدون أمراض.. حافظ عليه

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا منشور على صفحته الشخصية بالفيسبوك عن أحسن قاعدة للنظام الغذائي.

وقال د.شعبان : " كلوا واشربوا ولا تسرفوا بالنسبة للكمية ثلاثة أثلاث

ثلث المعدة للأكل، ثم ثلث للمشروبات

ثم تترك ثلثا خاليًا، لهبوط الحجاب الحاجز بين الصدر والبطن ليسمح الرئتين بالتمدد يعني ضرورة عدم الامتلاء التام.

وبالنسبة للأنواع كل حلال مما أنبتت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها ويصلها ، وفاكهة مما يتخيرون، وأيضا لحم طير مما يشتهون، و يفضل علي اللحوم الحمراء.

وتجنب الوجبات الدسمة المركبة التي تم قليها أو تسبيكها في السمن الصناعي واللحوم المصنعة مثل اللانشون

الطريق إلي العالم الآخر مدهون بالسمن الصناعي.

واجتناب السكر الأبيض الصناعي وتقليل الملح والدقيق الأبيض

وتجنب المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والعصائر المعلبة المحلاة صناعيا

بالنسبة للتنسيق

وجبة الإفطار هي الأهم

تليها وجبة الغداء

والعشاء الوجبة الأقل أهمية والتي ربما تكون ضارة إذا تم تأخيرها إلي قبيل النوم أوبعد منتصف الليل.