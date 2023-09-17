الدفاع الروسي تسقط 270 مسيرة أوكرانية خلال أسبوع.. ووزير أوكراني يتوعد

تعتبر حرب المسيرات بين موسكو وكييف صفحة جديدة في الصراع بين روسيا وأوكرانية سيطرت على سير المعارك بين الجانبين وأضعفت صوت الدبابات والمقاتلات.

دفع موسكو إلى التفاخر بتدمير 270 مسيرة أوكرانية

وأفاد تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية، أن كلا الجانبين يرى أن سلاح المسيرات بديل ناجع في العملات العسكرية، ما دفع موسكو إلى التفاخر بتدمير 270 مسيرة أوكرانية خلال الأيام القليلة الماضية وهي أرقام تقارب ما تعلنه كييف من إحباط عشرتا الهجمات الروسية المماثلة.

ووفقاً للتقرير، فإن قلة التكلفة وتعدد مهام الاستطلاع والتجسس والمهام الاستراتيجية دفعت أوكرانيا إلى اعتبار المسيرات سلاحا رئيسا في ترسانتها، وهو الأمر الذي أكد عليه وزير التحول الأوكراني الرقمي، حيث شدد على أن بلاده ستكون قادرة على شن المزيد من الهجمات بالوحدات المسيرة على السفن الروسية من خلال مضاعفة إنتاج المسيرات إلى نحو 140 ضعفا مقارنة بالعام الماضي.