وفاة طفلة إيطالية في تحطم طائرة عسكرية

لقيت فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات ، مصرعها في حادث تحطم طائرة مروع عندما اصطدم أحدى الطائرات الحربية الإيطالية بسيارة عائلتها بعد أن خرج الطيار منها.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، كان فريق القوات الجوية الإيطالية المسمى Frecce Tricolori يقوم بتدريب بالقرب من تورينو عندما سقطت إحدى الطائرات من السماء.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن جزءا على الأقل من الطائرة اصطدم بالسيارة، مما أسفر عن مقتل الطفلة لورا أوريجلياسو وإصابة شقيقها البالغ من العمر 12 عاما، حسبما ذكرت صحيفة ميرور.

وفاة طفلة ايطالية في تحطم طائرة عسكرية



فيما تم نقل الأخ والوالدين إلى المستشفى لتلقي العلاج من الحروق، على الرغم من أنه لا يُعتقد أن إصاباتهم تهدد حياتهم.

وأوضحت وسائل الإعلام المحلية ، أن الطيار، الذي يُعرف محليًا باسم أوسكار ديل دو، قفز من الطائرة قبل أن تصطدم بالأرض، كما أصيب بحروق.

وحدث الأمر برمته بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة من مطار تورينو كاسيل، حيث يُظهر مقطع الفيديو المرعب أثناء التدريب اللحظات التي سبقت الحادث مباشرة.

ويمكن رؤية تسع طائرات تحلق في شكلين ضيقين على شكل حرف V قبل أن تسقط إحداهما فجأة من السماء أسفل الأخرى.