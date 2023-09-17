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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس صناعة البرلمان: قرارات السيسي تعكس اهتمامه بالسعي للتخفيف عن كاهل المواطنين

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أكد النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لبني سويف أمس، السبت، "تاريخية" وتناسب اللحظة الراهنة في البلاد، وتعكس شعوره بنبض الشارع وتدعم المواطنين.

وقال محمود، في تصريح صحفي له اليوم، الأحد: “هذه القرارات التاريخية تبعث برسائل عديدة، في مقدمتها انحياز الرئيس الواضح لدعم المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتضافر الجهود لتحسين الأحوال والأوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، علاوة على رسائل للكارهين للدولة المصرية والحاقدين عليها في الخارج، أن الدولة في قلب الأزمة والرئيس السيسي وسط الناس ويعرف المعاناة، وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية”.

وأشار رئيس صناعة البرلمان، إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، علاوة على زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15%.

وتابع المهندس معتز محمد محمود: “قرارات الرئيس السيسي تصب مباشرة في صالح المواطن المصري، وتكشف تحركا واسعا ومستمرا للدولة للتخفيف عن المواطنين”.

الرئيس السيسي بني سويف برامج الحماية الاجتماعية علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية الإعفاء الضريبي

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