578 مشروعًا بتكلفة 7 مليارات جنيه ضمن حياة كريمة بالدقهلية.. تفاصيل

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بعد ظهر اليوم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجيدة لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات.

وخلال الاجتماع تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الدقهلية آخر المستجدات الخاصة بالمشروع القومي لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث يستهدف البرنامج فى المرحلة الأولى بالمحافظة تطوير 26 قرية و278 عزبة وتابع بمركز شربين، وتم الإشارة إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمحافظة حوالى 578 مشروعًا وتبلغ التكلفة الإجمالية لها حوالى 7 مليارات جنيه، فى مختلف القطاعات الخدمية وعلى رأسها الصرف الصحى ومياه الشرب وتطوير شبكات الاتصالات والكهرباء والأبنية التعليمية، والصحة والطرق والتضامن الاجتماعى والغاز والمجمعات الحكومية والزراعية وغيرها من القطاعات الحيوية وجارى متابعة معدلات تنفيذ باقى المشروعات المستهدفة.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " هي المشروع الأضخم الذى سيغير وجه الحياة في قرى الريف المصرى، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالينا في الريف ، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ المشروعات المستهدفة في المرحلة الاولي للانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة وإزالة أى عقبات تواجه عملية التنفيذ.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة سرعة الانتهاء من تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بالقرى المستهدفة ومشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب وباقى المشروعات الخدمية التى تهم المواطنين وتمس حياتهم اليومية.

وأشار الدكتور أيمن مختار إلى أن مبادرة " حياة كريمة " تركز في مرحلتها الأولى بالمحافظة على القرى الأكثر احتياجاً ، مشيراً إلى أن المبادرة غيرت الواقع في كل القطاعات الخدمية بالقرى المستهدفة بمركز شربين فى التعليم والصحة والصرف الصحى ومياه الشرب وغيرها بالإضافة إلى توفيرها للآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة.

وقال محافظ الدقهلية أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 8 مجمعات حكومية في قرى: «كفر الترعة القديم والحصص وأبوجلال وبساط كريم الدين وكفر الحاج شربينى وكفر الأطرش ورأس الخليج وكفر الوكالة»، وإنشاء 8 مجمعات «زراعية - بيطرية» متكاملة لتقديم جميع الخدمات للمزارعين بالإضافة إلى الأسواق النموذجية والنقاط الشرطية وغيرها من المشروعات التي تهم المواطنين من أبناء القرى المستهدفة كخدمات البريد والأحوال المدنية.